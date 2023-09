Η πιο ισχυρή Cayenne όλων των εποχών

Οι νέες Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid διατίθενται στάνταρ με προσαρμοζόμενη αερανάρτηση που φέρει νέα τεχνολογία δύο θαλάμων και δύο βαλβίδων. Αυτό καθιστά δυνατή τη χωριστή ρύθμιση των σταδίων επαναφοράς και συμπίεσης της λειτουργίας της ανάρτησης. Αυτή η τεχνολογία ενισχύει την άνεση και την ασφάλεια εξίσου, ενώ προσφέρει ένα ακόμη ευρύτερο φάσμα μεταξύ των ρυθμίσεων ανάρτησης Comfort και Sport Plus. Η ανάρτηση συνδυάζει σίγουρη οδική συμπεριφορά σε δυναμικές στροφές με χαρακτηριστικά εστιασμένα στην άνεση σε συνθήκες αργής οδήγησης και μέγιστη καταστολή του pitch and roll. Το Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) είναι επίσης στάνταρ, ενώ το Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) και το σύστημα διεύθυνσης πίσω άξονα διατίθενται προαιρετικά.