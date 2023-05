Alexi J. Rosenfeld via Getty Images

Alexi J. Rosenfeld via Getty Images

Οι ένορκοι στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, όπου εκδικαζόταν αυτή η εμβληματική υπόθεση για τα πνευματικά δικαιώματα, θεώρησαν ότι ο 32χρονος τραγουδιστής έγραψε «με ανεξάρτητο τρόπο» τη μεγάλη επιτυχία του 2014 «Thinking Out Loud», η οποία δεν είναι εν μέρει κλεμμένη από το «Let’s Get It On» του Γκέι, ένα διάσημο τραγούδι του 1973.