Ειμι Γουάινχαουζ: Πρώτο τρέιλερ για το «Back to Black»

Δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο teaser trailer του «Back to Black», της πρώτης βιογραφικής ταινίας για την Έιμι Γουάινχαουζ, με πρωταγωνίστρια την ηθοποιό του «Industry», Μαρίζα Αμπέλα.

Σύμφωνα με τη σύνοψη, το «Back to Black» ρίχνει φως στην πρώιμη άνοδο της Amy Winehouse στη μουσική σκηνή και στην κυκλοφορία του πρωτοποριακού ομότιτλου στούντιο άλμπουμ της, «Η ταινία, από την οπτική γωνία της Έιμι, είναι μια αναπολογητική ματιά στη γυναίκα πίσω από το φαινόμενο και στη σχέση που ενέπνευσε ένα από τα πιο θρυλικά άλμπουμ όλων των εποχών».

Η ταινία σε σκηνοθεσία Σαμ Τέιλορ-Τζόνσον («Nowhere Boy», «Fifty Shades of Grey») και σενάριο Ματ Γκρίνχαλγκ -οι δυό τους είχαν συνεργαστεί στο Nowhere Boy το 2009-, περιλαμβάνει γνωστά τραγούδια της Έιμι όπως «Valerie», «Back to Black» και «Rehab» και θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 10 Μαΐου.