Ημέρες Ισραηλινού Κινηματογράφου (και events) στις 20-23 Οκτωβρίου στον κινηματογράφο Τριανόν

ISRAELI FILM DAYS, 20-23 October 2022, Κινηματογράφος ΤΡΙΑΝΟΝ, Athens ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΙΣΡΑΗΛ

Από τις 20 έως τις 23 Οκτωβρίου 2022, πέντε προβολές ταινιών και μια μοναδική συναυλία πιάνου με προβολή κόμικς θα πραγματοποιηθούν στο Τριανόν, στην καρδιά της πόλης, στο πλαίσιο φεστιβάλ Ισραηλινού κινηματογράφου. Όλοι οι σκηνοθέτες θα είναι παρόντες και θα συνομιλήσουν με το κοινό.

Η ποικιλία των ταινιών του φεστιβάλ αντικατοπτρίζει την ισραηλινή κοινωνία σήμερα, την πολιτιστική, κοινωνική και πολιτική ποικιλομορφία της, ενώ ασχολείται με θέματα που αφορούν όλους μας. Οι σκηνοθέτες Μοσέ Ρόζενταλ και Χαντάς Μπεν Αρόγια ασχολούνται με την εσωτερική αμφισβήτηση, τις σχέσεις και τα αδιέξοδα δύο διαφορετικών γενεών, ενώ ο Γιαΐρ Κεντάρ εξερευνά τη σύγχρονη κοινωνία μέσα από την αντίληψη και την ευαισθησία δύο Ισραηλινών λογοτεχνικών γιγάντων που πέθαναν πρόσφατα, του Άμος Οζ και του A.B. Γεοσούα.

Διαφήμιση

Το καινοτόμο Comic Concert του συνθέτη και πιανίστα Ιτάι Ντβόρι παρουσιάζεται το Σάββατο 22 Οκτωβρίου. Συνδυάζοντας μουσική, συννεφάκια κειμένου και ήχους, ο Ντβόρι δημιουργεί ένα νέο είδος. Στο επίκεντρο της πρώτης του συναυλίας στην Ελλάδα, ο Ιτάι Ντβόρι μελοποιεί σκηνές από το ελληνικό κόμικ «Γρα-Γρου» των Αθανασίου Πέτρου, Τάσου Ζαφειριάδη και Γιάννη Παλαβού, καθώς και κόμικς καλλιτεχνών από το Ισραήλ, όπως οι Ασάφ Χανούκα και Χιλά Νόαμ.

Βιβλία μεταφρασμένα στα ελληνικά του Άμος Οζ και του A.B. Γεοσούα διατίθενται στο φουαγιέ.

Οι Ημέρες Ισραηλινού Κινηματογράφου συνδιοργανώνονται από την Πρεσβεία του Ισραήλ και τον Κινηματογράφος ΤΡΙΑΝΟΝ.

Όλες οι ταινίες θα προβληθούν με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους.

Οι ταινίες

Καραόκε (Karaoke), του Μοσέ Ρόζενταλ (Ισραήλ, 2022, 100′)

Ο Μεΐρ και η Τόβα, στα 60 τους, ζουν μια ζωή μεσαίας τάξης σε ένα βαρετό προάστιο, που μαστίζεται από μια ανείπωτη αίσθηση απογοήτευσης και τύψεων. Όταν ο πρώην πράκτορας μοντέλων Ίτσικ μετακομίζει στην πολυκατοικία τους, ο πόθος τους για ζωή αναζωπυρώνεται. Στην προσπάθειά τους να τον κερδίσουν, όλη τους η ύπαρξη ανατρέπεται. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Tribeca Film Festival. Κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Πρώτης Ταινίας και το Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ιερουσαλήμ, ενώ συμμετείχε στο Φεστιβάλ των Καννών και στις Νύχτες Πρεμιέρας της Αθήνας.

Ο Μοσέ Ρόζενταλ γράφει και σκηνοθετεί ταινίες, διαφημίσεις, τηλεοπτικές σειρές και διαδικτυακές σειρές. Γεννημένος στο Χολόν το 1985, γύρισε σε ηλικία 22 ετών την πρώτη του ανεξάρτητη ταινία μεγάλου μήκους, το Rufus. Αποφοίτησε από τη Σχολή Κινηματογράφου και Τηλεόρασης Steve Tisch στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ. Η διαδικτυακή του σειρά Confess κέρδισε πολλά διεθνή βραβεία και πουλήθηκε για μια αμερικανική τηλεοπτική μεταφορά από το AMC Network fest.

Διαφήμιση

Αυτοί που δεν είμαι εγώ (People That Are Not Me), της Χαντάς Μπεν Αρόγια (Ισραήλ, 2016, 80′)

Η Τζόι δεν μπορεί να αφήσει τον πρώην της, αλλά δεν φαίνεται να μπορεί να ερωτευτεί τον νέο τύπο που εμφανίζεται. Στο μεταξύ, συνεχίζει να κάνει περιστασιακό σεξ με αγνώστους. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο και κέρδισε το Μεγάλο Βραβείο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Μαρ Ντελ Πλάτα της Αργεντινής.

Όλα τα βλέμματα πάνω μου (All Eyes Off Me), της Χαντάς Μπεν Αρόγια (Ισραήλ, 2021, 54′)

Ένα πάρτι στο Τελ Αβίβ. Η Ντάνι ψάχνει τον Μαξ για να του πει πως είναι έγκυος και το παιδί του είναι δικό του. Ο Μαξ όμως μόλις ξεκίνησε μια νέα σχέση με την Αβισάγκ, τις άγριες σεξουαλικές φαντασιώσεις της οποίας προσπαθεί να κάνει πραγματικότητα.

Η Χαντάς Μπεν Αρόγια γεννήθηκε το 1988. Απόφοιτος της Σχολής Κινηματογράφου και Τηλεόρασης Steve Tisch, ετης απονεμήθηκε το βραβείο «Discovery of the Year» από το Φόρουμ Ισραηλινών Κριτικών Κινηματογράφου. Κέρδισε επίσης το βραβείο Ophir για την Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία για το «Peaches and Cream». Είναι η συγγραφέας, παραγωγός, σκηνοθέτρια και πρωταγωνίστρια της πρώτης της ταινίας «Αυτοί που δεν είμαι εγώ».

Το τελευταίο κεφάλαιο του Α.Β. Γεοσούα (The Last Chapter of A.B. Yehoshua), του Γιαΐρ Κεντάρ (Ισραήλ, 2021, 86′)

Ένα τρυφερό πορτρέτο του εξέχοντα Ισραηλινού συγγραφέα A.B. Γεοσούα. Υπομένοντας μια ανίατη ασθένεια, τη χηρεία και τη μοναξιά, δεν εγκαταλείπει ούτε μια στιγμή τη χαρά της ζωής και αντιμετωπίζει τον θάνατο με ακλόνητη ειλικρίνεια, ενώ καταπιάνεται με ένα νέο βιβλίο. Μια σπάνια και συναρπαστική ματιά σε έναν από τους πιο αγαπημένους συγγραφείς του Ισραήλ, ο οποίος πέθανε το 2022.

Διαφήμιση

Το Τέταρτο Παράθυρο (The Fourth Window), του Γιαΐρ Κεντάρ (Ισραήλ, 2021, 54’)

Πίσω από την παγκόσμια επιτυχία του Άμος Οζ -ένας συγγραφέας του οποίου τα έργα έχουν μεταφραστεί σε 45 γλώσσες και ο οποίος θεωρείται εκπρόσωπος και σύμβολο της ισραηλινής συνείδησης- κρύβεται μια πολυτάραχη προσωπική ζωή. Όταν ήταν 12 ετών, η μητέρα του αυτοκτόνησε. Αρκετά χρόνια πριν από τον θάνατό του, η κόρη του τον κατηγόρησε για σωματική και ψυχική βία κατά την παιδική της ηλικία. Μέσα από μια σειρά συνομιλιών με τη Νουρίτ Γκερτς, την τελευταία βιογράφο του, ένα βιογραφικό, λογοτεχνικό πανόραμα και

Ο Γιαΐρ Κεντάρ είναι Ισραηλινός σκηνοθέτης και κοινωνικός ακτιβιστής που ειδικεύεται στις βιογραφίες λογοτεχνών. Για το έργο του με τίτλο «Εβραίοι», τα τελευταία 12 χρόνια παρήγαγε και σκηνοθέτησε 16 ντοκιμαντέρ για Εβραίους και Ισραηλινούς συγγραφείς και ποιητές, δημιουργώντας μια κινηματογραφική γλώσσα που χρησιμοποιεί αρχεία, κινούμενα σχέδια και μουσική. Τιμήθηκε με πάνω από 18 διεθνή και ισραηλινά βραβεία, ενώ το έργο του προβλήθηκε, μεταξύ άλλων, στο ZDF, ARTE, SVT, KAN και ΕΡΤ.