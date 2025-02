ΗΠΑ: Ο Πρόεδρος πάνω από τον Νόμο;

via Associated Press

via Associated Press

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με πρόσφατη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δήλωσε, ως άλλος Ναπολέων, ότι «He who saves his country does not violate any law» – δηλαδή, «όποιος σώζει την πατρίδα του δεν παραβιάζει κανέναν νόμο» – υπονοώντας ότι μπορεί να σταθεί υπεράνω του νόμου. Παρόμοια δήλωση είχε κάνει και στο παρελθόν, επιχειρώντας να δικαιολογήσει τους εισβολείς στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ μετά την εκλογική του ήττα το 2020.