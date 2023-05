Επιστήμονες ανακάλυψαν την παλαιότερη γνωστή περίπτωση καρκίνου σε κόκκαλο 1,7 εκατ. ετών

Συμπεριέλαβε επίσης περιγραφές ενός όγκου του μαστού - περιγράφοντάς τον ως «διογκωμένη μάζα στο στήθος» που είναι δροσερή, σκληρή και τόσο πυκνή όσο ένας «άγουρος καρπός αιμάτου» που απλώνεται κάτω από το δέρμα, σύμφωνα με το βιβλίο «The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer».