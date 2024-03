Έτσι πρέπει να γίνει, έτσι θα γίνει

Το πείσμα και η αφοσίωση δεκάδων γυναικών τα τελευταία 30-40 χρόνια, τους έδωσε την δύναμη να ασχοληθούν ακόμη πιο ενεργά και να σπάσουν τα λανθασμένα στερεότυπα! Όσον αφορά την συμμετοχή των γυναικών στις εκλογικές διαδικασίες, αυτή ενισχύεται και μέσω της Ποσόστωσης. Το ποσοστό αυξήθηκε από 30%, σε 40%... και γιατί όχι να πάει και στο 50 και 55%!!! Πιο αναλυτικά, το μέτρο της ποσόστωσης προβλέπει πως το 40% των συμμετεχόντων σε κάθε είδους ψηφοδέλτιο, θα πρέπει υποχρεωτικά να προέρχεται από το Γυναικείο Φύλο. Το μέτρο αυτό, έρχεται για να ενισχύσει την παρουσία των γυναικών στην πολιτική ζωή και να λειτουργήσει ως εργαλείο ουσιαστικής ισότητας και ως μέσο βελτίωσης της ποιότητας της αντιπροσωπευτικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Δεν είναι ζήτημα Κέντρου, Δεξιάς και Αριστεράς. Αφορά την Πατρίδα, την Δύση, τη Οικογένεια, την Πρόοδο και τη Δημοκρατία. ″When there are no ceilings the sky’s the limit″. Για την καθεμία... ″Φώφη Γεννηματά, Ντόρα Μπακογιάννη, Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου, Νεφέλη - Μαρία Χατζηιωαννίδου, Νάγια Γρηγοράκου, Κατερίνα Νοτοπούλου, Hillary Clinton, Ivanka Trump, Kamala Harris, Alexandria Ocasio-Cortez, Kaja Kallas και Ursula Von Der Leyen″ etc.! Με εκείνη και για εκείνη...