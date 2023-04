«Εξωγήινο» γενετικά τροποποιημένο ρύζι ίσως μπορεί να επιβιώσει στον Αρη

Όπως περιγράφεται στην έρευνα (Rice Can Grow and Survive in Martian Regolith with Challenges That Could be Overcome Through Control of Stress-Related Genes), μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις ως προς την καλλιέργεια τροφής στον Άρη είναι η παρουσία υπερχλωρικών αλάτων, που έχουν εντοπιστεί στο έδαφος του πλανήτη και γενικά θεωρούνται τοξικά για τα φυτά.