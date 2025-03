«Φονιάς» πλοίων το F-16: Αποκτά πύραυλο που βυθίζει στόχους από πολύ μεγάλη απόσταση

U.S. Air Force Photo by 1st Lt Savanah Bray

Σε μια εξέλιξη που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις- δεδομένου ότι το F-16 θα συνεχίσει να αποτελεί τη «ραχοκοκαλιά» του στόλου μαχητικών της ΠΑ- η Naval Air Systems Command (NAVAIR) ανακοίνωσε την πρόθεσή της «να εισέλθει σε διαπραγματεύσεις και να δώσει ένα Cost- Plus Fixed Fee Delivery Order (DO) στη Lockheed Martin Corporation- Missiles Fire Control...το αναμενόμενο DO είναι για απαιτούμενη ενσωμάτωση και υποστήριξη δοκιμών του πυραύλου AGM-158C-1 στην πλατφόρμα του αεροσκάφους F-16».