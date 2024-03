Marcus Strickland: Το μέλλον της δημιουργικής τζαζ

Ενώ ξεκίνησε να περιοδεύει με την δική του μπάντα, άρχισε να διακρίνεται σαν «Rising Star of the year» ή «Βest new Artist» σε γκάλοπ περιοδικών. Χαρακτηριστικό της πρώτης επαγγελματικής περιόδου του Marcus, ήταν η τελειοποίηση στο σαξόφωνο και το παίξιμο του Bebop.