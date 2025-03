Μέσα στα εργαστήρια ζωγραφικής της Πομπηίας - Οι εμβληματικές τοιχογραφίες

OlegAlbinsky via Getty Images

OlegAlbinsky via Getty Images

Τα ευρήματα, τα οποία δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Journal of Archaeological Science , προέκυψαν από την ανάλυση της χημικής και ορυκτολογικής σύνθεσης των χρωστικών , με σκοπό να αποκαλυφθεί ο τρόπος με τον οποίο ζωγράφιζαν τους τοίχους των κατοικιών.

Flory via Getty Images

Flory via Getty Images

Δεύτερον, οι μελετητές ξεχώρισαν το «House of the Painters at Work», το οποίο ήταν ιδιωτική κατοικία. Οι ανασκαφές του 1980 έφεραν στο φως 50 μικρά κεραμικά δοχεία που περιείχαν χρωστικές ουσίες αλλά και το ανάγλυφο ενός καλαθιού που χρησιμοποιούσαν οι ζωγράφοι για τη μεταφορά των δοχείων από το εργαστήριο στον χώρο εργασίας.