Μετά τις ακραίες πλημμύρες: Για μια νέα πολιτική διαχείρισης της γης

Η σχέση εδάφους και νερού

Πώς επιδρούν οι πλημμύρες στο έδαφος;

Επίδραση πλημμυρών στις επικλινείς περιοχές

Επίδραση πλημμυρών στις επίπεδες περιοχές

Επίδραση στις βιολογικές και φυσικοχημικές ιδιότητες των εδαφών

Επίδραση στις καλλιέργειες

Για ένα σχέδιο αποκατάστασης των εδαφών και βιώσιμης ανάπτυξης του γεωργικού τομέα

Καταγραφή και αποτίμηση με τη χρήση των σύγχρονων συστημάτων παρακολούθησης της γης

Οι έκτακτες συνθήκες επιτάσσουν μια συνολικότερη κινητοποίηση

Μετά την επόμενη ημέρα: η ανάγκη κλιματικό-γεωργικού σχεδιασμού για τη βιώσιμη και ανθεκτική ανάπτυξη

Επίλογος

