Νέες ταινίες: Υπερπροσφορά από πρεμιέρες και Σπάιντερμαν για τους μικρούς φίλους

Ευτυχισμένοι Μαζί

(“What’s Love got to Do with it”) Ρομαντική κομεντί, βρετανικής παραγωγής του 2022, σε σκηνοθεσία Σέικαρ Καπούρ, με τους Λίλι Τζέιμς, Σαζάντ Λατίφ, Έμα Τόμσον, Σατζάρ Αλί κα.