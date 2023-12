Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ: Μουσικές και Christmas Pop-Up Bar στον Φάρο

Α Tribute to Elvis Presley: Looking for Trouble

Για το αφιέρωμα του ΚΠΙΣΝ στον Elvis Presley ενώθηκαν μουσικοί από τις τρεις πιο «καθαρόαιμες» ροκ εν ρολ μπάντες της Αθήνας, τους DK & The Band, τους Jitterbugs και τους HiRollers, σε μια απολαυστική βραδιά που καλύπτει ολόκληρη τη δισκογραφία του, από το «That’s All Right» και το «Mystery Train» μέχρι το «Heartbreak Hotel» και το «Blue Suede Shoes» και από το «Hound Dog» και το «Jailhouse Rock» μέχρι το «It’s Now or Never», το «A Little Less Conversation» και το «Suspicious Minds».