Ο Κρόνος ξανάγινε «βασιλιάς των φεγγαριών» περνώντας τον Δία

via Associated Press

Διεθνής ομάδα αστρονόμων, μεταξύ των οποίων και ερευνητές του University of British Columbia, ανακοίνωσε την ανακάλυψη 62 νέων φεγγαριών γύρω από τον Κρόνο, στέλνοντας τον πλανήτη ξανά στην πρώτη στην «κούρσα των φεγγαριών» με τον Δία.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες το περιβάλλον του Δία έχει μελετηθεί εκτενώς για φεγγάρια με όλο και μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Στην τελευταία του μελέτη η ομάδα του Έντουαρντ Άστον, που άρχισε το ερευνητικό πρόγραμμα στο UBC και είναι πλέον μεταδιδακτορικός στο Academia Sinica Institute of Astronomy and Astrophysics, χρησιμοποίησε μια τεχνική που είναι γνωστή ως «shift and stack» για να βρει πιο αχνά (και ως εκ τούτου μικρότερα) φεγγάρια. Η μέθοδος έχει χρησιμοποιηθεί για αναζητήσεις φεγγαριών γύρω από τον Ποσειδώνα και τον Ουρανό, μα ποτέ για τον Κρόνο.