Ο μουσικός κατάλογος των Queen στη Sony Music έναντι 1,27 δισ. δολαρίων

Ο μουσικός κατάλογος των Queen είναι από τους πιο πολύτιμους της ροκ μουσικής -με κλασικές επιτυχίες, όπως «Bohemian Rhapsody», «Another One Bites the Dust», «Radio Ga Ga», «39», «Somebody to Love», «You’re My Best Friend» και «We Are the Champions» -τραγούδια δημοφιλή σε όλο τον κόσμο και εξαιρετικά προσοδοφόρα.