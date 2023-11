Oι φρουτόμυγες «απαντούν» γιατί σταματάμε να αναπτυσσόμαστε στην εφηβεία

Maria Korneeva via Getty Images

Maria Korneeva via Getty Images

Νέα έρευνα από τον Alexander Shingleton στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόις στο Σικάγο και τους συνεργάτες του εντόπισαν ένα πιθανό έναυσμα που κάνει τις φρουτόμυγες να σταματούν να αναπτύσσονται, γεγονός που έχει επιπτώσεις στην κατανόηση της ανθρώπινης ανάπτυξης. Η έρευνα δημοσιεύεται στo Proceedings of the National Academy of Sciences.