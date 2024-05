Οι ουκρανικές δυνάμεις υποχωρούν στο Χάρκοβο- «ανοιχτή σε διάλογο» η Ρωσία, λέει ο Πούτιν

via Associated Press

Η Ρωσία ανοίγει νέα μέτωπα για να αυξήσει την πίεση στον ουκρανικό στρατό, που έχει ελλείψεις πυρομαχικών σε προσωπικού κατά μήκος του 1.000 χλμ μετώπων, επιδιώκοντας την κατάρρευση της άμυνας. Το ρωσικό πυροβολικό και δολιοφθορές επίσης πλήττουν το Τσερνιχίβ και το Σούμι, ενώ το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ισχυρίστηκε ότι οι δυνάμεις του κατέλαβαν το Ρομπότινε στη Ζαπορίζια, που είχε ανακτηθεί από την Ουκρανία τον περασμένο Αύγουστο στο πλαίσιο της ουκρανικής αντεπίθεσης. Αλλού, στη νότια Ουκρανία, μια επίθεση από αέρος στη Χερσώνα είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν 17 άμαχοι, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ενώ μια ρωσική πυραυλική επίθεση τραυμάτισε έξι στο Μικολάιφ. Ωστόσο το Institute for the Study of War ανέφερε αργά την Τρίτη πως ο ρωσικός ρυθμός προέλασης στο Χάρκοβο έχει επιβραδυνθεί και εκτιμά πως η Μόσχα θέλει να δημιουργήσει μια «νεκρή ζώνη» για να αποτρέψει τις ουκρανικές διασυνοριακές επιθέσεις στο Μπέλγκοροντ.