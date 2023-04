Οικονομικό Φόρουμ Δελφών - Δόμνα Μιχαηλίδου: Κανένα παιδί σε δομή μέχρι το 2027

«Τέσσερα χρόνια τώρα προστατεύουμε κάθε παιδί και θωρακίζουμε την ασφάλειά του. Ενισχύουμε τις κοινωνικές υπηρεσίες όλης της χώρας, καθώς και τον ρόλο των κοινωνικών λειτουργών για την διασφάλιση ουσιαστικών ελέγχων», δήλωσε η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής της στο πάνελ του 8ου Οικονομικού Φόρουμ Δελφών, με θέμα «Philanthropy: The Day After», όπου συμμετείχαν ακόμη ο Συνήγορος του Πολίτη Ανδρέας Ποττάκη και η Πρόεδρος της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Make a Wish Υβέτ Κοσμετάτου, με συντονίστρια τη δημοσιογράφο / Head of Special Edition της HuffPost, Έμη Λιβανίου.