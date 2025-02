Όπλο λέιζερ σε πολεμικό πλοίο κατέστρεψε drone (φωτό)

Department of Defense

Το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό αποκάλυψε ότι το αντιτορπιλικό USS Preble δοκίμασε επιτυχώς το οπλικό σύστημα λέιζερ HELIOS (High-Energy Laser with Integrated Optical Dazzler and Surveillance) για την εξουδετέρωση ενός ιπτάμενου drone. Όπως σημειώνεται σε δημοσίευμα του The War Zone, ήταν η τελευταία μεγάλη επίδειξη των φιλοδοξιών του ναυτικού σε σχέση με τα όπλα λέιζερ, ακόμα και αν άλλες προσπάθειες των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στον χώρο έχουν αντιμετωπίσει δυσκολίες.