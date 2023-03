Οταν ο σχεδιαστής μόδας Πολ Σμιθ αναδιάταξε το Μουσείο Πικάσο στο Παρίσι

«Είχα ”λευκή επιταγή” (καρτ μπλανς) για να κάνω ό,τι θέλω σε ολόκληρο το μουσείο, κάτι που ήταν προφανώς φανταστικό αλλά και αρκετά τρομακτικό», είπε ο Σμιθ στο AFP για την έκθεση που με τίτλο «Picasso celebration: The collection in a new light» («Γιορτάζοντας τον Πικάσο: Η συλλογή μέσα από νέο φως»), φιλοξενείται εκεί από 7 Μαρτίου ως 27 Αυγούστου 2023.