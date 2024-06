Πυρηνικά όπλα: Αύξηση- ρεκόρ στις δαπάνες ενίσχυσης των πυρηνικών οπλοστασίων το 2023

Anton Petrus via Getty Images

To 2023 οι πυρηνικές δυνάμεις του πλανήτη δαπάνησαν 10,8 δισεκατομμύρια δολάρια επιπλέον (+13,4%) στα πυρηνικά τους οπλοστάσια σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας στα 91,4 δισ. δολάρια σε πυρηνικά όπλα, σύμφωνα με έκθεση της ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons).