Πέθανε η σκηνοθέτις Έλινορ Κόπολα, σύζυγος του Φράνσις Φορντ Κόπολα

Γνωστή περισσότερο ως ντοκιμαντερίστα, η Έλινορ Κόπολα τιμήθηκε με Emmy το 1992 για την ταινία της «Hearts of Darkness», στην οποία κατέγραψε το παρασκήνιο της ταινίας του συζύγου της Φράνσις Φορντ Κόπολα «Αποκάλυψη Τώρα» , με όλες τις δυσκολίες, τα προβλήματα και τις ατυχίες που προέκυψαν. «Προσπαθούσα να απασχοληθώ με κάτι, επειδή ήμασταν εκεί έξω για πάρα πολύ καιρό», δήλωνε στο CNN το 1991. «Ήθελαν πέντε λεπτά για ένα τηλεοπτικό διαφημιστικό ή κάτι τέτοιο και μετά πήγε στα 15 λεπτά». Τελικά, η Έλινορ γύρισε υλικό 60 ωρών. «Ήταν μια έκπληξη και για τους δυο μας και μια εμπειρία που άλλαξε τη ζωή μας», όπως είχε πει.

Το 1979 η Έλινορ δημοσίευσε το βιβλίο «Notes: On the Making of ‘Apocalypse Now’». Ενώ η ταινία επικεντρώνεται στα γυρίσματα, το βιβλίο καταγράφει τις προκλήσεις με τις οποίες βρέθηκε αντιμέτωπη, όπως το να είναι παντρεμένη με ένα larger-than-life πρόσωπο. Ή, ότι, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Μανίλα, ήταν μια γυναίκα απομονωμένη από τους φίλους της, τις υποθέσεις της και τα σχέδιά της, ενώ μεταξύ άλλων, αναφέρεται χωρίς περιστροφές και σε μία εξωσυζυγική σχέση του Φράνσις Φορντ Κόπολα.