Πέθανε ο αρχαιολόγος Κόλιν Ρένφριου, σπουδαίος μελετητής του Κυκλαδικού Πολιτισμού

Ποιός ήταν ο Κόλιν Ρένφριου

Ο Κόλιν Ρένφριου γεννήθηκε στις 25 Ιουλίου 1937 στο Stockton-on-Tees της Αγγλίας. Μαθήτευσε στο Σχολείο Σαιντ Άλμπανς, στο Χερτφορντσάιρ και από το 1956 έως το 1958 υπηρέτησε τη θητεία του στη Βρετανική Βασιλική Αεροπορία. Κατόπιν πήγε στο St John’s College στο Κέιμπριτζ, όπου σπούδασε Αρχαιολογία και Ανθρωπολογία, αποφοιτώντας το 1962. Το 1965 ολοκλήρωσε το διδακτορικό του με τίτλο «The Neolithic and Early Bronze Age Cultures of the Cyclades and their External Relations».