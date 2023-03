Πέθανε ο ηθοποιός Ρόμπερτ Μπλέικ: Από τη φήμη στη σύλληψη για τη δολοφονία της συζύγου του

POOL via Reuters

POOL via Reuters

Η τελευταία κινηματογραφική εμφάνιση του ήταν στο νουάρ του Ντέιβιντ Λιντς «Lost Highway» (1997). Είχε αποσπάσει ακόμη δύο Emmy, το 1983 για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη μίνι σειρά «Blood Feud» και το 1993 για την ερμηνεία του στο «Judgment Day: The John List Story».

Ο Michael James Gubitosi, όπως ήταν το αληθινό του όνομα, γεννήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 1933 στο Nutley του New Jersey. Ο πατέρας του, Ιταλός μετανάστης και η μητέρα του, Ιταλοαμερικανίδα, ήθελαν τα τρία τους παιδιά να κάνουν καριέρα στις σόου μπίζνες. Σε πολύ μικρή ηλικία, ο Μπλέικ έπαιζε με τον αδερφό του και την αδερφή του σε ένα οικογενειακό βοντβίλ που είχε τίτλο «The Three Little Hillbillies».