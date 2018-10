Πλάκα Λαυρεωτικής: ένας παράδεισος Γεωλογικής και Μεταλλευτικής κληρονομιάς

Μπορεί στην Πλάκα να μη συναντάμε τα μαγευτικά χρώματα των δευτερογενών και οξειδωμένων ορυκτών που παρατηρούμε στην Καμάριζα και στις στοές στο Σούνιο, όμως εντυπωσιαζόμαστε από την πρόσφατη ανάπτυξη ανθρακικών ορυκτών (αραγωνίτης) που καλύπτουν σιδερένιες σωληνώσεις αερισμού στα υπόγεια μεταλλεία της νεότερης μεταλλευτικής δραστηριότητας (Φωτό 10).

Το μεταλλευτικό κέντρο της περιοχής της Πλάκας είναι ένας παράδεισος Γεωλογικής και Μεταλλευτικής κληρονομιάς και θα μπορούσαμε να τον αξιοποιήσουμε περαιτέρω δημιουργώντας θεματικά πάρκα με σκοπό την μεταλλευτική περιήγηση, πχ. σε ορισμένες επιλεγμένες στοές όπως τη γαλαρία “80” (Φωτό 8), αφού προηγηθεί η διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών ασφαλούς επισκεψιμότητας.

Βιβλιογραφικές Αναφορές

