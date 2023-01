«Poker Face»: Δέκα μυστηριώδεις υποθέσεις και μία κατά λάθος ντετέκτιβ

Αμέσως μετά την επιτυχία του «Glass Onion: A Knives Out Mystery» με τον Ντάνιελ Κρεγκ, που έκανε πρεμιέρα στο Netflix παραμονές Χριστουγέννων, ο Ράιαν Τζόνσον υπογράφει το «Poker Face», με πρωταγωνίστρια τη Νατάσα Λιόν («Russian Doll», «Orange Is the New Black»).