Πόλεμος στην Ουκρανία: Κάτι φαίνεται να αλλάζει ενώ όλοι κοιτούν τη Μέση Ανατολή

via Associated Press

via Associated Press

via Associated Press

via Associated Press

Το αμερικανικό Institute for the Study of War (ISW) λέει πως οι ουκρανικές δυνάμεις συνέχιζαν μεγαλύτερες του αναμενομένου επιχειρήσεις στην ανατολική όχθη, ενώ Ρώσοι bloggers στρατιωτικών θεμάτων ανέφεραν επίσης μάχες στο Κρίνκι. Εάν υπάρξει επιτυχία εκεί, θα μπορούσε να αποτελέσει πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ουκρανική στρατιωτική ηγεσία, δεδομένων των αργών ρυθμών με τους οποίους εξελίσσεται η ουκρανική αντεπίθεση, που άρχισε τον Ιούνιο.