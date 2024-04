«Sex and the City» και «Ripley» στο Top 10 του Netflix

via Associated Press

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα τις λίστες των Top 10 για την εβδομάδα 1 - 7 Απριλίου και ως ήταν αναμενόμενο, το «Sex and the City» έκανε το ντεμπούτο του στην πρώτη δεκάδα: Η επιτυχημένη σειρά του HBΟ, που έκανε την εμφάνιση της την 1η Απριλίου στην πλατφόρμα, βρέθηκε στο Νο. 6, με 2,5 εκατομμύρια views στα αγγλόφωνα τηλεοπτικά charts. Η τρίτη σεζόν του ριάλιτι «Is It Cake?» συγκέντρωσε επίσης 2,5 εκατομμύρια views.