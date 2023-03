Σπάνιος πίνακας του Πίτερ Μπρέγκελ του νεότερου ανακαλύφθηκε πίσω από πόρτα σπιτιού στη Γαλλία

PHAS via Getty Images

Το έργο «The Village Lawyer», γνωστό επίσης ως «Tax Collector’s Office», «Notary’s Office», «Payment of the Tithe» ή «Lawyer of Bad Cases», είναι μια από τις σπάνιες πρωτότυπες συνθέσεις του και δείχνει μια χαοτική σκηνή με χωρικούς να κάνουν ουρά στο γραφείο ενός δικηγόρου, πολλοί από αυτούς κρατούν ως δώρα αυγά και πουλερικά.