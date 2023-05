Στη Ζυστίν Τριέ και την ταινία "Anatomy of a Fall" ο Χρυσός Φοίνικας του Φεστιβάλ Καννών

ERIC GAILLARD via Reuters

Η 44χρονη γαλλίδα σκηνοθέτης, Ζυστίν Τριέ, είναι αυτή που κράτησε τον Χρυσό Φοίνικα στην τελετή λήξης του 76ου κινηματογραφικού φεστιβάλ των Καννών για την ταινία της “Anatomie d’une chute” (“Anatomy of a Fall” / «Ανατομία μιας πτώσης»). Είναι η τρίτη γυναίκα που κερδίζει Χρυσό Φοίνικα στην ιστορία του κινηματογραφικού θεσμού. Η 44χρονη κινηματογραφίστρια διαδέχεται την Τζέιν Κάμπιον (Μαθήματα Πιάνου”, 1993) και την Ζουλιά Ντουκουρνό (”Τιτάν”, 2021), επιβεβαιώνοντας το βραδύ βήμα προς την ισότητα σε μια βιομηχανία του κινηματογράφου στην οποία ιστορικά κυριαρχούν οι άνδρες.

Ο Βρετανός σκηνοθέτης και σεναριογράφος Τζόναθαν Γκλέιζερ κέρδισε το Μέγα Βραβείο του 76ου Φεστιβάλ των Καννών για την ταινία του “The Zone of Interest”. Το Grand Prix (Μέγα Βραβείο) απονέμεται στη δεύτερη καλύτερη ταινία του φεστιβάλ.

Αναλυτικά η λίστα με τους νικητές:

Palme d’Or : Anatomy Of A Fall, της Justine Triet

Grand Prix: The Zone Of Interest του Jonathan Glazer

Best Director: Tran Anh Hung για τοThe Pot-Au-Feu

Best Screenplay: Monster, Yuji Sakamoto

Best Actress: Merve Dizdar, για την ταινία About Dry Grasses

Best Actor: Kōji Yakusho, για το Perfect Days

Camera d’Or: Inside the Yellow Cocoon Shell, directed by Thien An Pham