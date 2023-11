Ταξίδι στην Τιμισοάρα –Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2023

Στο κινηματογραφικό φεστιβάλ TAIFAS, όπου κάθε βράδυ παρακολουθούσαμε ταινίες από τις γειτονικές βαλκανικές χώρες, η Σερπίλ Αλτίν, μια Τουρκάλα σκηνοθέτρια της ταινίας επιστημονικής φαντασίας (σπάνιον είδος), Once upon a time in the future: 2121 είπε πως η νούμερο ένα επιρροή της ήταν ο Κυνόδοντας του του Λάνθιμου. Στην φουτουριστική αυτή ταινία oι ηλικιωμένοι, υπαίτιοι δεινών και πολέμων, θεωρούνται άχρηστοι και τους σκοτώνουν κάθε φορά που γεννιέται μια νέα ζωή. Aπέναντι σε αυτόν τον ιδιότυπο φασισμό των νέων όμως, οι γέροι θα επαναστατήσουν…

Ο ίδιος αντέδρασε κι έγινε σάλος: ο τύπος της εποχής έγραφε τότε: “Whatever this maybe -it is not art”. Και αλλού: «This is a bird!». Προτρέποντας μάλιστα: «If this is a bird, shoot it!!!”. Ο Μπρανκούζι έκανε μήνυση στους τελωνειακούς (American customs authorities) και το 1928 δικαιώθηκε. Η δικαίωση του θεωρήθηκε μια μεγάλη νίκη για την μοντέρνα τέχνη.