The Human Condition: 100 χρόνια προσωπογραφίας σε μία έκθεση

Η ομαδική έκθεση με τίτλο «The Human Condition: from Modernity to the Contemporary» που εγκαινιάστηκε πριν από λίγες ημέρες στη Γκαλερί Σκουφά θέτει ως αφετηρία τη δεκαετία του 1920, παρουσιάζοντας έργα καλλιτεχνών οι οποίοι αποτέλεσαν σταθμό στη διαμόρφωση της Μοντέρνας τέχνης.