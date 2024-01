Βραβεία BAFTA: 13 υποψηφιότητες στο «Οπενχάιμερ» του Νόλαν, 11 στο «Poor Things» του Λάνθιμου

Υπενθυμίζεται ότι η μοναδική κατηγορία στην οποία έχουν ήδη ανακοινωθεί οι υποψηφιότητες είναι το Ανερχόμενο Αστέρι. Το βραβείο -το μοναδικό για το οποίο ψηφίζει το κοινό- διεκδικούν οι Φίμπι Ντίνεβορ (Fair Play, Bridgerton), η Σόφι Ουάλιντ (Talk to Me), ο Τζέικομπ Ελόρντι (Priscilla, Saltburn) η Μία ΜακΚίνα Μπρους (How to Have Sex) και η Άγιο Εντέμπιρι, που απέσπασε Χρυσή Σφαίρα και Emmy για την ερμηνεία της στο «The Bear».