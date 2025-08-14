Ένα πολύτιμο εργαλείο για να απαλλαγούν ή να αποφύγουν στο μέλλον ποινικές διώξεις, έχουν στα χέρια τους πλέον χιλιάδες πολίτες και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων. Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από τον Απρίλιο και αναμένεται να φέρει ανακούφιση σε ένα μεγάλο μέρος της αγοράς.

Η ΑΑΔΕ εξέδωσε οδηγίες για την εφαρμογή του νέου νόμου (άρθρο 227 του ν. 5193/2025) που αλλάζει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι ποινικές διώξεις για χρέη προς το Δημόσιο και τρίτους.

Με απλά λόγια, η απόφαση φέρνει πιο «ανθρώπινη» αντιμετώπιση για όσους έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη, δίνοντάς τους χρόνο και κίνητρο να ρυθμίσουν ή να εξοφλήσουν τις οφειλές τους.

Τι αλλάζει

Σταματούν οι ποινικές διώξεις όσο ο οφειλέτης έχει ενεργή ρύθμιση ή αναστολή είσπραξης.

“Σβήνεται” το αδίκημα αν η οφειλή εξοφληθεί πλήρως.

Δεν ξεκινά ποινική διαδικασία εφόσον οι οφειλές έχουν ήδη μπει σε ρύθμιση ή αναστολή.

Υποχρέωση ενημέρωσης του Εισαγγελέα αν χαθεί η ρύθμιση ή λήξει η αναστολή.

• Παύει η παραγραφή του αδικήματος όσο διαρκεί η ρύθμιση ή η αναστολή, και παρατείνεται για 1 χρόνο μετά τη λήξη της.

Ποιους αφορά: Φυσικά πρόσωπα με ποινική ευθύνη για χρέη προς το Δημόσιο (π.χ. φόρους, ασφαλιστικές εισφορές) και νόμιμους εκπροσώπους ή μέλη διοικήσεων εταιρειών που έχουν τέτοιες οφειλές.

Τι κερδίζουν οι οφειλέτες: Παίρνουν “ανάσα” χρόνου χωρίς τον φόβο άμεσης ποινικής δίωξης. Έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές χωρίς το άγχος της φυλάκισης. Αν εξοφλήσουν, καθαρίζουν και ποινικά.

Τι πρέπει να κάνουν: Να ενταχθούν σε ρύθμιση καταβολής οφειλών (όπως οι 24, ή άλλη νόμιμη διαδικασία). Ή να πετύχουν αναστολή είσπραξης (π.χ. μέσω δικαστικής απόφασης ή διοικητικής πράξης). Να τηρούν πιστά τη ρύθμιση – γιατί αν χαθεί, η ποινική διαδικασία ξεκινά άμεσα.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Έχει χρέη και ΔΕΝ τα έχει ρυθμίσει Η ΑΑΔΕ στέλνει αίτηση ποινικής δίωξης Έχει ρυθμίσει ή έχει αναστολή είσπραξης Η ποινική δίωξη αναστέλλεται Εξοφλεί πλήρως Η ποινική υπόθεση κλείνει Χάνει τη ρύθμιση Η δίωξη συνεχίζεται

Η νέα ρύθμιση εφαρμόζεται αναδρομικά από τις 11 Απριλίου 2025 και καλύπτει και υποθέσεις που ήταν ήδη σε εξέλιξη εκείνη την ημερομηνία, αν είναι πιο ευνοϊκός για τον οφειλέτη.