Σε απάντηση στην επιβολή νέων, αδικαιολόγητων δασμών ύψους 25% των ΗΠΑ στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου της ΕΕ, που ξεκινούν από σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε άμεσα και όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της δρομολόγησε γρήγορα και αναλογικά αντίμετρα στις εισαγωγές των ΗΠΑ στην ΕΕ, τα οποία θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Απριλίου.

«Τα αντίμετρα που λαμβάνουμε σήμερα είναι ισχυρά αλλά αναλογικά. Καθώς οι ΗΠΑ εφαρμόζουν δασμούς ύψους 28 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εμείς απαντάμε με αντίμετρα ύψους 26 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό αντιστοιχεί στο οικονομικό πεδίο εφαρμογής των αμερικανικών δασμών» αναφέρει σε δήλωσή της η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Λυπούμαστε βαθύτατα για το μέτρο αυτό. Οι δασμοί είναι φόροι. Είναι κακοί για τις επιχειρήσεις και ακόμη χειρότεροι για τους καταναλωτές. Αυτοί οι δασμοί διαταράσσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού. Προκαλούν αβεβαιότητα στην οικονομία. Διακυβεύονται θέσεις εργασίας. Οι τιμές θα αυξηθούν. Στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Τα αντίμετρα θα εισαχθούν σε δύο στάδια. Ξεκινώντας από την 1η Απριλίου και σε πλήρη εφαρμογή από τις 13 Απριλίου, διευκρινίζει η Κομισιόν και η φον ντερ Λάιεν αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ.

«Εν τω μεταξύ, παραμένουμε πάντα ανοιχτοί σε διαπραγματεύσεις. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι σε έναν κόσμο γεμάτο γεωπολιτικές και οικονομικές αβεβαιότητες, δεν είναι προς το κοινό μας συμφέρον να επιβαρύνουμε τις οικονομίες μας με δασμούς. Είμαστε έτοιμοι να εμπλακούμε σε ουσιαστικό διάλογο. Έχω αναθέσει στον Επίτροπο Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς να συνεχίσει τις συνομιλίες του για τη διερεύνηση καλύτερων λύσεων με τις ΗΠΑ.» αναφέρει η φον ντερ Λάιεν και υπογραμμίζει ότι τα μέτρα μπορούν να αντιστραφούν ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση που βρεθεί λύση.

