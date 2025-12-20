Η μετατόπιση των καταναλωτών μέσα στο 2025, προς τα σταθερά (“μπλε”) τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, στα προγράμματα όπου ο καταναλωτής επιλέγει σταθερότητα αντί για διακυμάνσεις, είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που προκύπτουν από την Έκθεση Λιανικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων για τον μήνα Οκτώβριο.

Τα μέριδια της αγοράς που καταλαμβάνουν τα σταθερά τιμολόγια ρεύματος, διαμορφώνονται ως εξής:

Ιανουάριος 2025: 867.161 (μερίδιο 14,72% )

867.161 (μερίδιο ) Οκτώβριος 2025: 1.530.171 (μερίδιο 25,78%)

Με άλλα λόγια είχαμε 663.010 επιπλέον οικιακούς μετρητές σε σταθερά τιμολόγια από Ιανουάριο σε Οκτώβριο, που αποτελεί μια αύξηση περίπου 76,5% μέσα σε δέκα μήνες.

Την ίδια στιγμή, τα “ειδικά” οικιακά τιμολόγια (“πράσινα”) μειώνονται, αν και διατηρούν ακόμξη το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά. Συγκεκριμένα από 4.140.451 (τον Ιανοάριο) μειώθηκαν σε 3.554.135 (στο τέλος Οκτωβρίου), με το μερίδιο τους να υποχωρεί από το 70,26% στο 59,88%.

Σε ό,τι αφορά στα κυμαινόμενα οικιακά (“κίτρινα”) τιμολόγια, οι μεταβολές είναι οριακές, καθώς από 885.039 (τον Ιανουάριο), διαμορφώθηκαν σε 851.050, με το μερίδιο αγοράς από 15,02% να υποχωρείστο 14,34%.

Τι σημαίνουν πρακτικά αυτά για τον καταναλωτή; Ό,τι μέσα στο 2025, ένα μεγάλο τμήμα νοικοκυριών μετακινήθηκε προς τη “σιγουριά” του σταθερού κόστους, μειώνοντας την κυριαρχία των “ειδικών” προγραμμάτων.

Η αγορά παραμένει “συγκεντρωμένη”

Σύμφωνα με την Έκκθεση, τον Οκτώβριο δραστηριοποιήθηκαν 22 προμηθευτές στη λιανική αγορά, μαζί με τους 5 Προμηθευτές Καθολικής Υπηρεσίας. Παρότι ο αριθμός των προμηθευτών είναι μεγάλος, η αγορά εμφανίζει υψηλή συγκέντρωση:

Η λιανική αγορά αριθμεί συνολικά περίπου 7,68 εκατ. μετρητές (αναφέρονται 7.679.317 και στον πίνακα 7.679.137 ).

(αναφέρονται και στον πίνακα ). Η ΔΕΗ εκπροσωπεί 5.538.928 μετρητές (ΧΤ, ΜΤ & ΥΤ), δηλαδή 72,13% του συνόλου (ΔΣ & ΜΔΝ), συμπεριλαμβανομένων και των μετρητών σε καθεστώς ΠΚΥ.

Για τον καταναλωτή αυτό μεταφράζεται σε μια αγορά με πολλές… “ετικέτες”, αλλά με ισχυρή κυριαρχία ενός προμηθευτή, ειδικά στη Χαμηλή Τάση.

Ποιο τιμολόγιο επιλέγουν οι επαγγελματίες

Εν αναμονή της επέκτασης των έξυπνων μετρητών και των νέων (“πορτοκαλί”) τιμολογίων, επαγγελματίες και επιχειρήσεις κινούνται (ανοθόδοξα σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς) όχι προς τα πιο ευέλικτα κυμαινόμενα, αλλά -όπως και οι οικιακοί καταναλωτές- προς τα σταθερά.

Έτσι, τον Ιανουάριο μετρήθηκαν 276.167 μετρητές (μερίδιο 17,19%) και τον Οκτώβριο 368.011 (μερίδιο 22,72%). Είχαμε με άλλα λόγια επιπλέον 91.844 μη οικιακούς καταναλωτές να περνούν σε σταθερά τιμολόγια μέσα στο δεκάμηνο, καταγράφοντας μια αύξηξση της τάξεως του 33,3%.

