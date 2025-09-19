Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνει τη μάχη κατά της κλιματικής κρίσης θέτοντας στο στόχαστρο έναν από τους βασικούς υπαίτιους της αστικής ρύπανσης, τα παλιά και ρυπογόνα αυτοκίνητα.

Τα οχήματα ηλικίας άνω των 15 ετών εκπέμπουν δυσανάλογα υψηλές ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα, οξειδίων του αζώτου και μικροσωματιδίων, υποβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής στις μεγάλες πόλεις. Για τον λόγο αυτό, η Κομισιόν προετοιμάζει ένα νέο αυστηρό πλαίσιο που θα ολοκληρωθεί έως το 2026 και θα πρέπει να εφαρμοστεί το αργότερο μέχρι το 2030.

Το σχέδιο περιλαμβάνει υποχρεωτικούς ετήσιους τεχνικούς ελέγχους για όλα τα οχήματα άνω των 10–15 ετών, με μετρήσεις εκπομπών σε πραγματικό χρόνο στα ΚΤΕΟ. Όσα δεν συμμορφώνονται θα αντιμετωπίζουν βαριά πρόστιμα ή ακόμα και απαγόρευση κυκλοφορίας στα μεγάλα αστικά κέντρα (π.χ. στο κέντρο της Αθήνας).

Παράλληλα, οι μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις θα υποχρεωθούν να θεσπίσουν ζώνες χαμηλών εκπομπών, όπου η είσοδος θα επιτρέπεται μόνο σε αυτοκίνητα Euro 5 και νεότερα και οι παραβάτες θα κινδυνεύουν με ημερήσια πρόστιμα έως 300 ευρώ.

Η Ελλάδα αναμένεται να δεχθεί ισχυρό πλήγμα, καθώς διαθέτει τον πιο γερασμένο στόλο στην ΕΕ με μέση ηλικία οχημάτων τα 17 έτη (έναντι 11 στην ΕΕ) και ποσοστό άνω του 40% που δεν πληροί ούτε τα πρότυπα Euro 4.

Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα καταγράφουν κατά καιρούς υπερβάσεις ορίων ρύπων, ενώ η διατήρηση του σημερινού στόλου εγκυμονεί τον κίνδυνο νέων οικονομικών κυρώσεων από τις Βρυξέλλες. Η πολιτεία θα χρειαστεί να κινηθεί γρήγορα με κίνητρα απόσυρσης, επιδοτήσεις για ηλεκτρικά και υβριδικά και ειδικά προγράμματα leasing για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα.

Πατάει «γκάζι» η αγορά νέων οχημάτων στην Ελλάδα

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ελληνική αγορά αυτοκινήτου δείχνει σημάδια δυναμικής προσαρμογής. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, μέσα στο πρώτο 15θήμερο του Σεπτεμβρίου ταξινομήθηκαν σχεδόν 4.800 καινούργια αυτοκίνητα, αριθμός αυξημένος κατά 40% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Οι αριθμοί αυτοί αναδεικνύουν τόσο τη διάθεση των οδηγών να επενδύσουν σε πιο «καθαρά» οχήματα όσο και την αποτελεσματικότητα των ελκυστικών προωθητικών ενεργειών που λανσάρουν αυτόν τον μήνα οι εισαγωγικές εταιρείες. Εκπτώσεις, ειδικές προσφορές και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα κάνουν την απόκτηση νέου οχήματος πιο προσιτή.

Σύντομα, το να διατηρεί κάποιος ένα σαραβαλάκι 20 χρόνων, θα αποδειχθεί στην πράξη ασύμφορο…