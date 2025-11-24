Τα Χριστούγεννα φέτος έρχονται με σαφώς υψηλότερο τίμημα, καθώς ο στολισμός του σπιτιού εξελίσσεται σε μια δαπάνη που επιβαρύνει έντονα τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Οι τιμές σε δέντρα, φωτιστικά και στολίδια καταγράφουν σημαντική άνοδο, μετατρέποντας τον εορταστικό διάκοσμο σε μια μικρή επένδυση.

Ακριβότερα χριστουγεννιάτικα δέντρα σε όλα τα μεγέθη

Η επιλογή του χριστουγεννιάτικου δέντρου αποτελεί την πρώτη και πιο σημαντική αγορά. Για ένα δέντρο ύψους 2,40 μέτρων, το κόστος διαμορφώνεται στα 125 ευρώ, ενώ η χιονισμένη εκδοχή της ίδιας διάστασης εκτοξεύεται στα 330 ευρώ, υπογραμμίζοντας τη διαφορά ανάμεσα σε απλό και θεματικό στολισμό.

Για όσους επιλέγουν μικρότερο μέγεθος, ένα δέντρο 1,80 μέτρων διατίθεται γύρω στα 85 ευρώ, προσφέροντας μια οικονομικότερη αλλά εξίσου εντυπωσιακή λύση.

Ο φωτισμός που «ανεβάζει» τον λογαριασμό

Τα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια ξεκινούν περίπου από 9 ευρώ και φτάνουν έως 30 ευρώ, ανάλογα με το μήκος, την πυκνότητα και την ποιότητα των LED. Η χρήση περισσότερων σειρών για πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα αυξάνει αισθητά τη συνολική δαπάνη.

Διακοσμητικές μπάλες και στολίδια

Οι μπάλες και τα στολίδια ολοκληρώνουν τον στολισμό, όμως και αυτά έχουν μεγαλύτερο κόστος φέτος. Μια απλή μπάλα κοστίζει περίπου 2,5 ευρώ, ενώ η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 4–5 ευρώ.

Έτσι, ένα σετ 10 μπαλών μπορεί να επιβαρύνει το καλάθι των αγορών με 40-50 ευρώ.

Σε πιο πλούσιες επιλογές, όπου προστίθενται επιπλέον διακοσμητικά, το συνολικό κόστος μπορεί να ξεπεράσει τα 400 ευρώ.

Με βάση τις τιμές της αγοράς, ένας βασικός στολισμός ξεκινά από τα 150-200 ευρώ, ενώ μια πιο πολυτελής εκδοχή μπορεί να φτάσει ή και να υπερβεί τα 400 ευρώ.

Σε μια περίοδο όπου τα νοικοκυριά υπολογίζουν κάθε έξοδο, οι καταναλωτές αναζητούν εναλλακτικές λύσεις: μικρότερα δέντρα, επαναχρησιμοποίηση παλαιών στολιδιών και πιο περιορισμένο φωτισμό.