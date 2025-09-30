Ένα νέο πρόγραμμα απασχόλησης ανοίγει τον δρόμο σε 10.000 άνεργες μητέρες να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας. Η δράση θα ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες και στοχεύει σε μητέρες παιδιών έως 15 ετών, με στόχο την επανένταξη και τη σταθερή επαγγελματική αποκατάσταση.

Το πρόγραμμα θα καλύψει τόσο 5.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης όσο και 5.000 θέσεις μερικής απασχόλησης, με διάρκεια από 12 έως 15 μήνες. Η επιδότηση θα φτάνει έως και το 80% του μισθού, στοιχείο που το καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικό για εργοδότες, δίνοντας έτσι περισσότερες πιθανότητες στις μητέρες να βρουν θέση εργασίας.

Το ιδιαίτερο στοιχείο αυτής της δράσης είναι ότι η ηλικία του παιδιού θα παίξει καθοριστικό ρόλο για την προτεραιότητα ένταξης. Όσο μικρότερο είναι το παιδί, τόσο πιο δύσκολη θεωρείται η ισορροπία οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων· έτσι, οι μητέρες με μεγαλύτερη ανάγκη θα μπουν πρώτες στη λίστα.

Σύμφωνα με στοιχεία, περισσότερες από δύο στις τρεις γυναίκες που συμμετείχαν σε προηγούμενα προγράμματα κατάφεραν να διατηρήσουν την εργασία τους. Το ζητούμενο βέβαια είναι αν οι νέες θέσεις θα αποδειχθούν μακροπρόθεσμες ή θα περιοριστούν σε προσωρινές λύσεις.

Για τις ίδιες τις μητέρες, το πρόγραμμα δίνει μια ανάσα ελπίδας σε μια αγορά εργασίας που εξακολουθεί να τις αντιμετωπίζει με καχυποψία λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων. Από την άλλη, παραμένει το ερώτημα: Μετά τη λήξη της επιδότησης, θα υπάρχουν οι συνθήκες για πραγματική σταθερότητα ή θα επιστρέψουν και πάλι στην ανεργία;

Για χιλιάδες γυναίκες, η ανάγκη για μια σταθερή δουλειά που θα τους επιτρέπει να στηρίζουν την οικογένεια τους και να χτίσουν ξανά τον επαγγελματικό τους βίο, είναι δεδομένη.