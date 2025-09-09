Η νέα φορολογική κλίμακα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση φέρνει, αναμφίβολα, σημαντικά οφέλη στους νέους έως 30 ετών – μια κρίσιμη εκλογικά ομάδα που αναζητά ανακούφιση αλλά και προοπτική. Από το 2026, οι νέοι έως 25 ετών δεν θα πληρώνουν φόρο για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, ενώ οι 26–30 ετών θα φορολογούνται με 9% αντί για 22% στο ίδιο εισοδηματικό εύρος. Το μέτρο προσφέρει χειροπιαστό όφελος, για παράδειγμα, εργαζόμενος 25 ετών με μισθό 1.250 ευρώ τον μήνα θα κερδίζει περίπου δύο μισθούς τον χρόνο μόνο από τη μείωση της φορολογίας.

Ωστόσο, το ερώτημα είναι αν αυτό το «χειροπιαστό όφελος» αρκεί για να αλλάξει την πραγματικότητα της νέας γενιάς στην Ελλάδα. Οι νέοι αντιμετωπίζουν εκρηκτική ακρίβεια στα ενοίκια, επισφαλείς συνθήκες εργασίας, χαμηλούς μισθούς, υψηλό κόστος ζωής και περιορισμένες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης. Η μετανάστευση παραμένει μια ελκυστική διέξοδος για χιλιάδες νέους που βλέπουν το brain drain ως μονόδρομο, όσο κι αν το φορολογικό καθεστώς γίνεται πιο «φιλικό».

Τα μεγαλύτερα προβλήματα των νέων στην Ελλάδα

Πρόβλημα Περιγραφή Επιπτώσεις Υψηλό κόστος στέγασης Εκρηκτική αύξηση ενοικίων, ελάχιστες επιλογές προσιτής στέγης. Αναγκαστική συγκατοίκηση, αδυναμία ανεξαρτητοποίησης, αναστολή δημιουργίας οικογένειας. Χαμηλοί μισθοί Αμοιβές δυσανάλογες με το κόστος ζωής. Εργασιακή ανασφάλεια, μετανάστευση (brain drain), περιορισμένη κατανάλωση. Ακρίβεια Υψηλές τιμές σε τρόφιμα, ενέργεια και βασικά αγαθά. Συρρίκνωση διαθέσιμου εισοδήματος, μείωση ποιότητας ζωής. Επισφαλής εργασία Συμβάσεις ορισμένου χρόνου, part-time, ευέλικτες μορφές χωρίς ασφάλεια. Έλλειψη σταθερότητας, ψυχολογική πίεση, δυσκολία σχεδιασμού ζωής. Έλλειψη επαγγελματικών ευκαιριών Περιορισμένες θέσεις σε κλάδους υψηλής εξειδίκευσης. Μη αξιοποίηση δεξιοτήτων, αίσθηση στασιμότητας. Μετανάστευση (Brain Drain) Χιλιάδες νέοι φεύγουν για εργασία στο εξωτερικό. Απώλεια ταλέντου, υπονόμευση προοπτικών ανάπτυξης. Πρόσβαση σε δάνεια & χρηματοδότηση Δυσκολία στη λήψη στεγαστικών/επαγγελματικών δανείων. Εμπόδιο στην απόκτηση στέγης και στην επιχειρηματικότητα. Περιορισμένο κοινωνικό κράτος Μικρή στήριξη σε νέες οικογένειες και νέους εργαζομένους. Ανασφάλεια, καθυστέρηση στη δημιουργία οικογένειας, κοινωνική ανισότητα.

Η κυβέρνηση, πέρα από τη μείωση της φορολογίας, παρουσίασε και πρόσθετα ευεργετικά μέτρα, με πρόθεση την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Η αύξηση του αφορολόγητου για οικογένειες με παιδιά, οι φοροελαφρύνσεις για πολύτεκνους και οι ελαφρύνσεις στα τεκμήρια δημιουργούν ένα πιο «ανάλαφρο» πλαίσιο για τα νοικοκυριά. Για παράδειγμα, τρίτεκνος με καθαρό μισθό 1.500 ευρώ θα έχει ετήσια μείωση φόρου 1.650 ευρώ, ενώ νέοι επαγγελματίες έως 25 ετών θα απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο μέχρι τις 20.000 ευρώ. Μέτρα που δεν αφορούν άμεσα τους νέους έως 30 ετών, αλλά τους γονείς τους.

Η πρόκληση για το μέλλον, είναι σαφής! Χωρίς μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την αύξηση των μισθών, την πρόσβαση σε προσιτή στέγη, την ενίσχυση της καινοτομίας και την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας, η μείωση της φορολογίας θα μοιάζει με «μπάλωμα» και όχι με λύση. Οι νέοι χρειάζονται σταθερότητα, προοπτικές και εμπιστοσύνη ότι η χώρα τους μπορεί να τους προσφέρει μέλλον χωρίς να αναζητούν ευκαιρίες στο εξωτερικό.

Σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τους στην υπόλοιπη Ευρώπη, οι Έλληνες νέοι παραμένουν σε μειονεκτική θέση. Η ανεργία των νέων είναι από τις υψηλότερες στην ΕΕ, οι αμοιβές χαμηλότερες και η πρόσβαση σε στεγαστικά προγράμματα περιορισμένη. Ενώ σε χώρες όπως η Γερμανία ή οι Σκανδιναβικές, οι νέοι απολαμβάνουν ισχυρό κοινωνικό κράτος και μεγαλύτερη προστασία, στην Ελλάδα εξασφαλίζουν χαμηλούς ή μηδενικούς συντελεστές φορολόγησης για σχεδόν ανύπαρκτα εισοδήματα… Η φορολογική ελάφρυνση, όσο σημαντική κι αν είναι, δεν αρκεί από μόνη της να αντιστρέψει τη συνολική εικόνα.