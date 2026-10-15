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Ο έλεγχος με ακτινοσκοπικό σύστημα αποκάλυψε συνολικά 3.081 αντικείμενα, όπως στιλέτα, σπαθιά και σιδηρογροθιές, τα οποία κατασχέθηκαν με εισαγγελική έγκριση.

Το φορτίο είχε αναχωρήσει από την Κίνα με τελικό προορισμό εταιρεία στη Βουλγαρία, χρησιμοποιώντας το λιμάνι της Θεσσαλονίκης ως ενδιάμεσο σταθμό.

Οι αρχές προχώρησαν στη δέσμευση των όπλων μετά από φυσικό έλεγχο, καθώς αυτά εμπίπτουν στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί όπλων.

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Ένα εμπορευματοκιβώτιο που στα συνοδευτικά του έγγραφα εμφανιζόταν να μεταφέρει γυαλιά ηλίου και χάντρες έκρυβε τελικά χιλιάδες όπλα. Το παράνομο φορτίο εντοπίστηκε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, έπειτα από έλεγχο των τελωνειακών υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Συνολικά κατασχέθηκαν 3.081 τεμάχια, μεταξύ των οποίων στιλέτα, μαχαίρια-πεταλούδες, σπαθιά και σιδηρογροθιές, τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις της νομοθεσίας περί όπλων.

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Το εμπορευματοκιβώτιο είχε αναχωρήσει από λιμάνι της Κίνας και είχε ως τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία. Ωστόσο, η διαδρομή του διακόπηκε στη Θεσσαλονίκη, όταν οι τελωνειακοί ελεγκτές εντόπισαν ύποπτα στοιχεία κατά τη διάρκεια τακτικού δειγματοληπτικού ελέγχου.

Πώς εντοπίστηκε το παράνομο φορτίο

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από τους ελεγκτές του Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου του 1ου Τελωνείου Εισαγωγών – Εξαγωγών Θεσσαλονίκης. Το εμπορευματοκιβώτιο υποβλήθηκε αρχικά σε ακτινοσκοπικό έλεγχο με αυτοκινούμενο σύστημα X-Ray, το οποίο αποκάλυψε ύποπτες περιοχές στο εσωτερικό του. Οι τελωνειακοί αποφάσισαν να προχωρήσουν σε πλήρη φυσικό έλεγχο του φορτίου. Τότε διαπιστώθηκε ότι, ανάμεσα στα εμπορεύματα, βρίσκονταν 24 χαρτοκιβώτια που περιείχαν συνολικά 3.081 όπλα.

Η αναλυτική καταμέτρηση αποκάλυψε:

1.900 στιλέτα

470 μαχαίρια-πεταλούδες

595 σπαθιά , με μήκος λάμας από 42 έως 50 εκατοστά

, με μήκος λάμας από 42 έως 50 εκατοστά 110 σιδηρογροθιές

6 μαχαίρια τύπου καράμπιτ, με χαρακτηριστική κυρτή λάμα

Η ποσότητα και η ποικιλία των κατασχεθέντων ειδών ανέδειξαν τη σημασία του εντοπισμού τους πριν το φορτίο συνεχίσει προς τον τελικό προορισμό του.

Από την Κίνα στη Βουλγαρία μέσω Θεσσαλονίκης

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διεθνής διαδρομή του εμπορευματοκιβωτίου. Το φορτίο είχε φτάσει από την Κίνα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, με τελικό παραλήπτη επιχείρηση στη Βουλγαρία. Η Ελλάδα αποτελούσε, επομένως, ενδιάμεσο σταθμό στη μεταφορά των εμπορευμάτων.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αναδεικνύει τη σημασία των τελωνειακών ελέγχων στις διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές, ιδιαίτερα όταν το δηλωμένο περιεχόμενο ενός φορτίου δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά εμπορεύματα. Πάντως, από τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί δεν προκύπτουν πληροφορίες για την ταυτότητα του αποστολέα, τον τελικό σκοπό διάθεσης των όπλων ή την ενδεχόμενη εμπλοκή οργανωμένου κυκλώματος.

Κατάσχεση με εισαγγελική έγκριση

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Μετά την αποκάλυψη του φορτίου, οι τελωνειακές αρχές ενημέρωσαν την Εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης. Κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της, τα 3.081 τεμάχια κατασχέθηκαν, καθώς εμπίπτουν στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί όπλων.

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι συνεχίζει τους στοχευμένους ελέγχους στις εμπορευματικές ροές, με στόχο την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και την προστασία της δημόσιας ασφάλειας.

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