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Η ελληνική κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου τα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης, επιδιώκοντας τη μεγαλύτερη οικονομική συμμετοχή των διυλιστηρίων για τον περιορισμό του κρατικού κόστους.

Στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ ανά λίτρο μέσω οριζόντιων επιδοτήσεων.

Οι τελικές τιμές για τους καταναλωτές θα εξαρτηθούν από την έμπρακτη αύξηση της διεθνούς προσφοράς καυσίμων και την αποτελεσματικότητα των κυβερνητικών παρεμβάσεων που συνδυάζουν κρατική και ιδιωτική συνεισφορά.

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Η διεθνής αγορά ενέργειας βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη καμπή, με τις τελευταίες διπλωματικές εξελίξεις να δημιουργούν ελπίδες για αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων, χωρίς όμως να προσφέρουν εγγυήσεις. Η προοπτική αύξησης της προσφοράς ρωσικού ντίζελ, μετά τις ανακοινώσεις για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, καλλιεργεί συγκρατημένη αισιοδοξία. Ωστόσο, οι συνεχιζόμενες επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και η αβεβαιότητα γύρω από την εφαρμογή της συμφωνίας διατηρούν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων.

Στην Ελλάδα, το ενδιαφέρον στρέφεται στις κυβερνητικές ανακοινώσεις της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου, οι οποίες αναμένεται να καθορίσουν το ύψος της επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο ντίζελ κίνησης, καθώς και τις αλλαγές στο επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026–2027.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση επιδιώκει παράλληλα να εξασφαλίσει μεγαλύτερη συμμετοχή των διυλιστηρίων στη συγκράτηση των τιμών, ώστε μέρος του κόστους των παρεμβάσεων να καλυφθεί από τον ιδιωτικό τομέα και να περιοριστεί η επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Το μεγάλο ζητούμενο είναι εάν οι διεθνείς εξελίξεις θα επιτρέψουν μια ουσιαστική αποκλιμάκωση ή εάν οι καταναλωτές θα συνεχίσουν να χρειάζονται την προστασία των επιδοτήσεων.

Η συμφωνία ΗΠΑ–Ρωσίας και οι προσδοκίες για φθηνότερο ντίζελ

Οι ανακοινώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για συμφωνία με τη Μόσχα, με στόχο την αύξηση της διάθεσης ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές, δημιούργησαν νέες προσδοκίες για περιορισμό των πιέσεων στις τιμές.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας προβλέπεται η διάθεση πρόσθετων ποσοτήτων ντίζελ, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για περισσότερους από 300.000 τόνους, καθώς και η προσωρινή χαλάρωση συγκεκριμένων περιορισμών που επηρεάζουν τις ρωσικές εξαγωγές καυσίμων.

Η προοπτική αύξησης της προσφοράς προκάλεσε άμεση αντίδραση στις διεθνείς αγορές, καθώς περιορίστηκαν οι ανησυχίες για ελλείψεις στο ντίζελ.

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Ωστόσο, η πραγματική επίδραση στις τιμές θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο οι επιπλέον ποσότητες θα φτάσουν πράγματι στην αγορά, αλλά και από την κατάσταση των ρωσικών διυλιστηρίων, τα οποία εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο των πολεμικών επιχειρήσεων.

Η αβεβαιότητα αυτή οδηγεί τους αναλυτές στην εξέταση τριών διαφορετικών σεναρίων για την πορεία των τιμών τις επόμενες εβδομάδες.

Οι αγορές δεν… «αγοράζουν» ακόμα την εκεχειρία

Με επιφυλακτικότητα υποδέχθηκαν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου τις ανακοινώσεις για τη συμφωνία ΗΠΑ–Ρωσίας και την προοπτική αύξησης της προσφοράς ντίζελ. Το πρωινό άνοιγμα της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου χαρακτηρίζεται από διακυμάνσεις, με το Brent να κινείται μεταξύ 102 και 105,63 δολαρίων το βαρέλι, έναντι 104,42 δολαρίων στο προηγούμενο κλείσιμο, και το αμερικανικό αργό WTI μεταξύ 89 και 92,62 δολαρίων.

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Οι διακυμάνσεις αποτυπώνουν τη νευρικότητα και την αβεβαιότητα που εξακολουθούν να κυριαρχούν. Οι επενδυτές φαίνεται πως περιμένουν απτά αποτελέσματα, προτού προεξοφλήσουν ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών. Άλλωστε, άλλο οι ανακοινώσεις για εκεχειρία και αύξηση της προσφοράς και άλλο η πραγματική άφιξη πρόσθετων ποσοτήτων καυσίμων στην αγορά. Μέχρι τότε, η ελπίδα για φθηνότερα καύσιμα παραμένει ζωντανή, αλλά χωρίς εγγυήσεις.

Τα τρία σενάρια για τις τιμές των καυσίμων

1. Βασικό σενάριο: Συγκρατημένη αισιοδοξία

Το πρώτο σενάριο προβλέπει περιορισμένη αποκλιμάκωση των τιμών, χωρίς όμως επιστροφή στα χαμηλότερα επίπεδα προηγούμενων περιόδων. Η συμφωνία ΗΠΑ–Ρωσίας εφαρμόζεται σταδιακά, πρόσθετες ποσότητες ντίζελ εισέρχονται στην αγορά, αλλά οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι κίνδυνοι για την ενεργειακή τροφοδοσία παραμένουν. Σε αυτή την περίπτωση, οι διεθνείς τιμές θα μπορούσαν να σταθεροποιηθούν ή να υποχωρήσουν ελαφρώς, χωρίς θεαματικές μεταβολές.

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Για την Ελλάδα, αυτό θα σήμαινε ότι οι τιμές στην αντλία ενδέχεται να παρουσιάσουν μικρή αποκλιμάκωση, με τις κρατικές και ιδιωτικές επιδοτήσεις να εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό παράγοντα για τη συγκράτηση του κόστους.

2. Αισιόδοξο σενάριο: Φθηνότερα καύσιμα

Το δεύτερο σενάριο βασίζεται στην πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας και στην ουσιαστική αύξηση της διεθνούς προσφοράς ντίζελ.

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Εάν οι πρόσθετες ποσότητες διατεθούν χωρίς σημαντικά εμπόδια και παράλληλα περιοριστούν οι επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, οι πιέσεις στις τιμές θα μπορούσαν να εξασθενήσουν αισθητά.

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Μια τέτοια εξέλιξη θα δημιουργούσε προϋποθέσεις για μεγαλύτερη αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Για τους Έλληνες καταναλωτές, το θετικό αυτό σενάριο θα μπορούσε να μεταφραστεί σε χαμηλότερες τιμές στα πρατήρια, αν και η μεταφορά των διεθνών μειώσεων στη λιανική αγορά δεν γίνεται πάντοτε άμεσα.

3. Απαισιόδοξο σενάριο: Νέες ανατιμήσεις

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Το τρίτο σενάριο συνδέεται με τη συνέχιση ή την κλιμάκωση των επιθέσεων σε διυλιστήρια και ενεργειακές υποδομές.

Εάν οι ζημιές περιορίσουν περαιτέρω τη δυνατότητα παραγωγής και εξαγωγής καυσίμων ή εάν η συμφωνία ΗΠΑ–Ρωσίας δεν αποδώσει τα αναμενόμενα, οι διεθνείς τιμές ενδέχεται να κινηθούν εκ νέου ανοδικά.

Το ντίζελ είναι ιδιαίτερα ευάλωτο σε τέτοιες διαταραχές, καθώς αποτελεί βασικό καύσιμο για τις μεταφορές, τη βιομηχανία και την παραγωγική δραστηριότητα.

Μια νέα άνοδος της τιμής του θα επιβάρυνε όχι μόνο τους οδηγούς, αλλά και το κόστος μεταφοράς των προϊόντων, ενισχύοντας τις πληθωριστικές πιέσεις.

Σε αυτή την περίπτωση, η ελληνική κυβέρνηση θα βρισκόταν αντιμέτωπη με την ανάγκη διατήρησης ή ακόμη και ενίσχυσης των μέτρων στήριξης.

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου: Τι ανακοινώνεται για το επίδομα θέρμανσης

Με τις διεθνείς εξελίξεις να παραμένουν αβέβαιες, η κυβέρνηση προετοιμάζει τις νέες παρεμβάσεις για την προστασία των καταναλωτών από το υψηλό ενεργειακό κόστος.

Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου αναμένονται ανακοινώσεις για τρία βασικά μέτρα:

Επίδομα θέρμανσης: Αναμένεται να προσδιοριστεί η αύξηση της ενίσχυσης για τη χειμερινή περίοδο 2026–2027, καθώς και οι όροι χορήγησής της στα δικαιούχα νοικοκυριά.

Αναμένεται να προσδιοριστεί η αύξηση της ενίσχυσης για τη χειμερινή περίοδο 2026–2027, καθώς και οι όροι χορήγησής της στα δικαιούχα νοικοκυριά. Πετρέλαιο θέρμανσης: Θα καθοριστεί το ύψος της οριζόντιας επιδότησης ανά λίτρο, η οποία θα μειώνει απευθείας την τελική τιμή αγοράς του καυσίμου.

Θα καθοριστεί το ύψος της οριζόντιας επιδότησης ανά λίτρο, η οποία θα μειώνει απευθείας την τελική τιμή αγοράς του καυσίμου. Ντίζελ κίνησης: Θα ανακοινωθεί η επιδότηση για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, με βάση τις τελευταίες εξελίξεις στις διεθνείς τιμές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσπάθεια της κυβέρνησης να εξασφαλίσει μεγαλύτερη οικονομική συμμετοχή των διυλιστηρίων.

Στόχος είναι να αυξηθεί η ιδιωτική επιδότηση στην αντλία, ώστε να περιοριστεί το κόστος για τους καταναλωτές χωρίς να μεταφερθεί ολόκληρη η επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό.

Ήδη, κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, η συνολική ενίσχυση στο ντίζελ κίνησης διαμορφώθηκε στα 20 λεπτά ανά λίτρο, εκ των οποίων τα 15 λεπτά προήλθαν από την κρατική επιδότηση και τα υπόλοιπα 5 λεπτά από τη συμμετοχή των διυλιστηρίων.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να διευρύνει αυτή τη συμμετοχή, αξιοποιώντας τη συνεργασία με τον κλάδο της διύλισης. Το τελικό ύψος της ιδιωτικής συνεισφοράς, όπως και η συνολική ελάφρυνση στην αντλία, θα αποσαφηνιστούν με τις επίσημες ανακοινώσεις.

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου: Πρεμιέρα για το πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο τιμή κάτω από 1,75 ευρώ

Μία ημέρα μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για τη νέα χειμερινή περίοδο.

Κυβερνητικός στόχος είναι η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ ανά λίτρο, επίπεδο στο οποίο είχε κλείσει η προηγούμενη περίοδος διάθεσης, στα τέλη Απριλίου.

Για την επίτευξη του στόχου προβλέπεται οριζόντια επιδότηση στην τελική τιμή, η οποία θα ισχύσει αρχικά για το διάστημα από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου.

Η σχετική νομοθετική ρύθμιση έχει ήδη προωθηθεί, ενώ το ακριβές ποσό της επιδότησης θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση.

Η παρέμβαση αυτή είναι διαφορετική από το επίδομα θέρμανσης. Η οριζόντια επιδότηση θα μειώνει απευθείας την τιμή αγοράς του πετρελαίου, ενώ το επίδομα θέρμανσης θα ενισχύει επιπλέον τα νοικοκυριά που πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Έτσι, για τους δικαιούχους θα λειτουργούν δύο διαφορετικοί μηχανισμοί οικονομικής ελάφρυνσης. Η τελική επιβάρυνση, πάντως, θα εξαρτηθεί από την τιμή εκκίνησης του καυσίμου, το ύψος της επιδότησης και την εξέλιξη των διεθνών τιμών κατά τους επόμενους μήνες.

Το στοίχημα της κυβέρνησης και η αβεβαιότητα των αγορών

Η κυβέρνηση καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο ανάγκες: από τη μία, να προστατεύσει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις από τις ανατιμήσεις και, από την άλλη, να περιορίσει το δημοσιονομικό κόστος των παρεμβάσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η προσπάθεια μεγαλύτερης συμμετοχής των διυλιστηρίων στη συγκράτηση των τιμών. Η επιδίωξη είναι μέρος της ελάφρυνσης να προέλθει από τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να διατηρηθεί η δυνατότητα κρατικής παρέμβασης εάν οι διεθνείς συνθήκες επιδεινωθούν.

Ωστόσο, η πραγματική δοκιμασία θα έρθει τις επόμενες εβδομάδες, Η αύξηση της προσφοράς ρωσικού ντίζελ μπορεί να δημιουργήσει περιθώρια αποκλιμάκωσης, αλλά η εξέλιξη των συγκρούσεων και η ασφάλεια των ενεργειακών εγκαταστάσεων εξακολουθούν να αποτελούν αστάθμητους παράγοντες.

Για τους καταναλωτές, το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι μόνο εάν θα μειωθούν οι διεθνείς τιμές, αλλά και εάν αυτή η μείωση θα φτάσει εγκαίρως στην αντλία και στους λογαριασμούς θέρμανσης.

Η αγορά έχει πλέον λόγους να ελπίζει σε φθηνότερα καύσιμα, αλλά όχι ακόμη τις εγγυήσεις ότι η αποκλιμάκωση θα έχει διάρκεια.

Οι αποφάσεις της Τετάρτης και η έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης την Πέμπτη θα αποτελέσουν το πρώτο ουσιαστικό τεστ για το κατά πόσο οι διεθνείς προσδοκίες και οι κυβερνητικές παρεμβάσεις μπορούν να μετατραπούν σε πραγματική οικονομική ανακούφιση.