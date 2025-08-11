Λίγο μετά το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης, ήρθαν τα… πρόστιμα! Με μια απόλυτα συντονισμένη επιχείρηση, οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων πραγματοποίησαν έφοδο στα γνωστά ημερόπλοια της Σαντορίνης, που πραγματοποιούν τις ημερήσιες κρουαζιέρες γύρω από το νησί.

Την ώρα, που δεκάδες σκάφη έδεναν στα λιμάνια της Βλυχάδας και του Ακρωτηρίου, γεμάτα τουρίστες, οι οποίοι ειχαν απολαύσει το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα του νησιο, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ άρχισαν τον έλεγχο.

Οι έλεγχοι έγιναν μετά από πληροφορίες και στοιχεία, που είχαν συλλέξει οι ελεγκτές, σύμφωνα με τα οποία τουριστικά σκάφη (ημερήσια κρουαζιερόπλοια, ημερόπλοια, καταμαράν κλπ) στην Σαντορίνη χρησιμοποιούν διαφόρους τρόπους για να αποκρύπτουν έσοδα (όπως ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων, καταστρατήγηση της ολικής ναύλωσης κ.ά.), και επομένως εισπράττουν και δεν αποδίδουν στο ελληνικό Δημόσιο σημαντικά πόσο από ΦΠΑ.

Η επιχείρηση ονομάστηκε “Κρουαζιέρα θα σε πάω” και οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ έφτασαν στοχευμένα στην Σαντορίνη από διάφορες ΔΟΥ από όλη την Ελλάδα. Καθώς δεν ήταν γνώριμοι στο νησί και με πρόφαση μια ανέμελη βόλτα ανάμεσα στο πλήθος, ως τουρίστες, έστησαν “καρτέρι” στους ιδιοκτήτες των τουριστικών σκαφών. Μόλις άρχισαν να καταφθάνουν, προκειμένου να αποβιβάσουν τους επιβάτες στις προβλήτες, οι ελεγκτές φόρεσαν τα γιλέκα της ΑΑΔΕ και έβγαλαν τα tablets, ξεκινώντας αιφνιδιαστικά την εκτέλεση της δράσης.



Τα ευρήματα των ελέγχων!



Ελέγχθηκαν συνολικά 23 σκάφη, και διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε 10 από αυτά, με ποσοστό παραβατικότητας 43%.

Το σύνολο των παραβάσεων αφορούσε τη μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων, καθώς και την πληρωμή μετρητών από πελάτες για ποσά άνω των 500 ευρώ (χωρίς διατραπεζική κατάθεση).

Τα πρόστιμα, που επιβλήθηκαν, είναι συνολικά 14.140 ευρώ, και οι προβλεπόμενες 10 χρηματικές κυρώσεις, συνολικά 20.000 ευρώ.

Πλέον, όμως, αυτών, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις ελέγχονται σε βάθος ετών, ώστε να διαπιστωθεί η φορολογική τους συμπεριφορά και να διασταυρωθεί – με βάση και τα στοιχεία από το myDATA – αν υπάρχουν και άλλες παραβάσεις.