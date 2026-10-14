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Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν επιδοτήσεις 35 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτών στο ντίζελ κίνησης και 10 λεπτών στην αμόλυβδη βενζίνη.

Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά την Πέμπτη με στόχο η τιμή να διαμορφωθεί κοντά στα 1,58 ευρώ ανά λίτρο.

Παράλληλα αυξάνεται το επίδομα θέρμανσης, με το ποσό της ενίσχυσης να κυμαίνεται από 130 έως 1.560 ευρώ ανάλογα με τα κριτήρια.

Τα μέτρα θα επανεξεταστούν σε 15 ημέρες, ενώ η κυβέρνηση αναμένει τις εξελίξεις στη Σύνοδο Κορυφής για πιθανές πρόσθετες παρεμβάσεις.

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Με ένα νέο πακέτο παρεμβάσεων στις τιμές των καυσίμων επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις, την ώρα που η διεθνής αγορά παραμένει αντιμέτωπη με έντονη αβεβαιότητα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στις σημερινές ανακοινώσεις, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, αναμένεται να περιλαμβάνονται συνολικές ενισχύσεις 35 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτών στο ντίζελ κίνησης και 10 λεπτών στην αμόλυβδη βενζίνη.

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Οι παρεμβάσεις προβλέπεται να επανεξεταστούν σε 15 ημέρες, ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών και τις εξελίξεις στην ενεργειακή αγορά.

Πετρέλαιο θέρμανσης: Στόχος η τιμή εκκίνησης κοντά στο 1,58 ευρώ

Αύριο, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με βασικό στόχο η τιμή να διαμορφωθεί κοντά στα 1,58 ευρώ ανά λίτρο, μέσα σε ένα εύρος 1,55–1,60 ευρώ. Η συνολική παρέμβαση των 35 λεπτών ανά λίτρο μπορεί να προσφέρει σημαντική ανακούφιση στα νοικοκυριά. Για μια παραγγελία 1.000 λίτρων, το όφελος φτάνει τα 350 ευρώ, σε σύγκριση με την τιμή χωρίς την ενίσχυση. Φυσικά, η τελική τιμή εκκίνησης θα εξαρτηθεί από τις τιμές της διεθνούς αγοράς, την εμπορική πολιτική των προμηθευτών και τον ακριβή τρόπο εφαρμογής των μέτρων.

Ντίζελ κίνησης – Παραμένει η επιδότηση

Στο πετρέλαιο κίνησης, η συνολική ενίσχυση αναμένεται να διατηρηθεί στα 20 λεπτά ανά λίτρο. Για ένα Ι.Χ. που πραγματοποιεί δύο γεμίσματα των 50 λίτρων τον μήνα, το όφελος υπολογίζεται σε 20 ευρώ μηνιαίως.Ακόμη μεγαλύτερη, όμως, είναι η επίδραση στις επαγγελματικές μεταφορές. Ένα φορτηγό διεθνών μεταφορών που καταναλώνει 3.000 λίτρα τον μήνα μπορεί να εξοικονομεί 600 ευρώ μηνιαίως, εφόσον το σύνολο των καυσίμων αγοράζεται με την ενίσχυση. Η συγκράτηση του κόστους μεταφοράς έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς μπορεί να περιορίσει τις πιέσεις στις τιμές των τροφίμων και άλλων προϊόντων.

Αμόλυβδη: Όφελος 10 ευρώ τον μήνα για δύο γεμίσματα

Στην αμόλυβδη βενζίνη, η ενίσχυση αναμένεται να διαμορφωθεί στα 10 λεπτά ανά λίτρο. Για έναν οδηγό που γεμίζει δύο φορές τον μήνα το ρεζερβουάρ του με 50 λίτρα κάθε φορά, η ελάφρυνση αντιστοιχεί σε 10 ευρώ τον μήνα. Πρόκειται για μια παρέμβαση που περιορίζει το κόστος μετακίνησης, χωρίς ωστόσο να εξουδετερώνει τις επιπτώσεις μιας ενδεχόμενης νέας ανόδου των διεθνών τιμών.

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Αυξάνεται το επίδομα θέρμανσης

Στο πακέτο στήριξης προστίθεται και η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, η οποία ανακοινώθηκε χθες. Η ενίσχυση αποσκοπεί στην κάλυψη μεγαλύτερου μέρους των δαπανών θέρμανσης, ιδιαίτερα για τα νοικοκυριά που διαμένουν σε περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες και αυξημένες ενεργειακές ανάγκες. Το επίδομα λειτουργεί συμπληρωματικά προς την επιδότηση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς η τελική ενίσχυση κάθε δικαιούχου εξαρτάται από τα εισοδηματικά, περιουσιακά και γεωγραφικά κριτήρια.



Το κατώτατο ποσό του επιδόματος διαμορφώνεται στα 130 ευρώ και το ανώτατο στα 1.040 ευρώ, ενώ για νοικοκυριά που κατοικούν σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες η ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως και τα 1.560 ευρώ. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια θα παραμείνουν τα ίδια, ενώ το ύψος του επιδόματος εξαρτάται από τη σύνθεση του νοικοκυριού και τις κλιματολογικές συνθήκες κάθε περιοχής. Τον Δεκέμβριο προβλέπεται να καταβληθεί αυξημένη πρώτη δόση, ώστε οι δικαιούχοι να έχουν μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση στην αρχή της χειμερινής περιόδου.

Το βλέμμα στη Σύνοδο Κορυφής – Ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων μέτρων

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Η κυβέρνηση αναμένει τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την ελπίδα ότι η Σύνοδος Κορυφής θα δώσει το πολιτικό πράσινο φως για πρόσθετες παρεμβάσεις στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Η δυνατότητα νέων μέτρων αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ενεργειακή κρίση επηρεάζει πλέον όχι μόνο τις μετακινήσεις και τη θέρμανση, αλλά και το κόστος παραγωγής, μεταφορών και ηλεκτρικής ενέργειας.

Διεθνείς αγορές: Η αβεβαιότητα παραμένει

Η εικόνα στις διεθνείς αγορές εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά εύθραυστη. Το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο έφτασε χθες στα υψηλότερα επίπεδα από τον Δεκέμβριο του 2022, με το TTF να κινείται πάνω από τα 86 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καθώς οι διαταραχές στον εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή συμπίπτουν με τα περιορισμένα ευρωπαϊκά αποθέματα.

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Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι διαταραχές στην προσφορά ενέργειας και η πορεία των διεθνών τιμών θα καθορίσουν το κατά πόσο οι σημερινές ενισχύσεις θα αποδειχθούν επαρκείς.