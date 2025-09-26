Η είδηση είναι εντυπωσιακή αλλά και αποκαλυπτική: 75 εκατ. ευρώ από παλαιούς επενδυτικούς νόμους ανακτώνται και στέλνονται ήδη στην ΑΑΔΕ προς είσπραξη!

Πρόκειται για ποσά που δόθηκαν για αναπτυξιακούς και παραγωγικούς σκοπούς — για να στηριχθεί η ελληνική οικονομία, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και να ενισχυθεί η βιομηχανία. Αντί όμως να επενδυθούν εκεί όπου έπρεπε, κατέληξαν σε πολυτελή αυτοκίνητα, σπίτια και προσωπική καλοπέραση.

Σε μια κοινωνία που από το 2010 έως σήμερα έχει περάσει από διαδοχικά μνημόνια, λιτότητα και αλλεπάλληλες θυσίες, η αποκάλυψη αυτή δεν είναι απλώς αριθμοί. Είναι θέμα δικαιοσύνης. Ο Έλληνας φορολογούμενος έχει δικαίωμα να δει τα χρήματά του να επιστρέφουν εκεί που ανήκουν, στα δημόσια ταμεία. Το Υπουργείο Ανάπτυξης επισημαίνει το αυτονόητο: «Είναι απόλυτη προτεραιότητά μας να επιστρέψει και το τελευταίο ευρώ».

Νέο αναπτυξιακό πλαίσιο: Ενίσχυση με κανόνες

Η ανάκτηση των 75 εκατ. ευρώ λειτουργεί και ως ξεκάθαρο μήνυμα για το μέλλον, τα χρήματα που δίνονται για παραγωγικούς σκοπούς θα πρέπει να ελέγχονται αυστηρά και η χρήση τους θα πρέπει να τηρείται στο ακέραιο. Η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να δανείζει την «ανάπτυξη» σε προσωπικές απολαύσεις!

Σήμερα, όλα τα καθεστώτα του νέου αναπτυξιακού νόμου κινούνται σε κατεύθυνση στήριξης της βιομηχανίας, με ενίσχυση ύψους 450 εκατ. ευρώ για το τρέχον έτος. Και αυτό θα συνεχίζεται κάθε χρόνο. Το ερώτημα είναι αν θα υπάρχει -πλέον- πλαίσιο, έλεγχος και σαφείς κανόνες.

Το μήνυμα προς την κοινωνία

Η Ελλάδα δεν μπορεί να επιτρέψει ξανά φαινόμενα κατασπατάλησης δημόσιων πόρων. Ούτε η οικονομία, ούτε οι πολίτες που σήκωσαν το βάρος της κρίσης το αντέχουν. Το νέο μοντέλο απαιτεί διαφάνεια, συνέπεια και αυστηρή εποπτεία.

Διότι, όπως δείχνει και η ιστορία των 75 εκατ. ευρώ, όταν λείπει ο έλεγχος, η «ανάπτυξη» μετατρέπεται σε πολυτέλεια για λίγους, «εις υγείαν των κορόϊδων…»