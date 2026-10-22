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Η δικηγορική εταιρεία Karnakis & Karnakis και η ναυτιλιακή Roxette Maritime φέρεται να διευκόλυναν την παράκαμψη κυρώσεων μέσω της απόκρυψης ιδιοκτητών πλοίων.

Το ελληνικό υπουργείο Εθνικής Οικονομίας επιβεβαίωσε τη στενή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την αξιολόγηση των στοιχείων και τη λήψη μέτρων.

Παράλληλα, η αμερικανική υπηρεσία FinCEN ερευνά πιθανές σχέσεις ελληνικής τράπεζας με το Ιράν, ζητώντας την παροχή στοιχείων στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας.

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Την επίσημη αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης προκαλούν οι αποκαλύψεις για τη δράση δικηγορικής εταιρείας και ναυτιλιακής επιχείρησης με παρουσία στην Ελλάδα, τις οποίες οι αμερικανικές αρχές συνδέουν με δίκτυα μεταφοράς ιρανικού πετρελαίου, πετροχημικών προϊόντων και χάλυβα.

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με ανακοίνωσή του, επιβεβαιώνει τη στενή συνεργασία των ελληνικών αρχών με τις αντίστοιχες υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας ότι αξιολογούνται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες και λαμβάνονται τα ενδεδειγμένα μέτρα.

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Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται η δικηγορική εταιρεία Karnakis & Karnakis και η ναυτιλιακή Roxette Maritime Shipping and Trading S.A., οι οποίες σύμφωνα με το Reuters βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αμερικανικών υπηρεσιών.

Τι καταλογίζουν οι αμερικανικές αρχές στις δύο εταιρείες

Σύμφωνα με το Reuters και την επίσημη ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, η Karnakis & Karnakis, με δραστηριότητα στην Ελλάδα και στον Παναμά, φέρεται να παρείχε επί σειρά ετών νομικές και εταιρικές υπηρεσίες σε ναυτιλιακά δίκτυα που συνδέονται με το Ιράν.

Ειδικότερα, οι αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν ότι η δικηγορική εταιρεία συνέβαλε στη σύσταση και καταχώριση εταιρειών οι οποίες χρησιμοποιούνταν για την ιδιοκτησία πλοίων που μετέφεραν ιρανικά προϊόντα αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Κατά την Ουάσιγκτον, οι συγκεκριμένες “εταιρικές δομές” χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη των πραγματικών ιδιοκτητών πλοίων και τη διευκόλυνση δραστηριοτήτων που συνδέονται με την παράκαμψη των αμερικανικών κυρώσεων.

Στην ίδια υπόθεση περιλαμβάνεται η Roxette Maritime Shipping and Trading S.A., με παρουσία επίσης σε Ελλάδα και Παναμά. Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, η Karnakis & Karnakis παρείχε στη Roxette υπηρεσίες εταιρικού αντιπροσώπου. Η Roxette φέρεται να διαχειριζόταν επτά φορτηγά πλοία υπό σημαία Παναμά, ορισμένα από τα οποία, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, μετέφεραν τον τελευταίο χρόνο φορτία ιρανικής προέλευσης, μεταξύ των οποίων πετροχημικά προϊόντα και χάλυβα.

Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν την επιβολή κυρώσεων τόσο στις εταιρείες όσο και σε φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τη λειτουργία της δικηγορικής εταιρείας.

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Η παρέμβαση του ελληνικού υπουργείου Οικονομικών

Η Αθήνα τοποθετήθηκε επισήμως για την υπόθεση, επισημαίνοντας ότι έχει λάβει γνώση της ανακοίνωσης του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την επιχείρηση «Economic Outcast».

«Οι ελληνικές αρχές συνεργάζονται στενά με τις αρμόδιες αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων εταίρων και χαιρετίζουν κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στη διαφύλαξη της ακεραιότητας του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος», αναφέρει η ανακοίνωση.

Το υπουργείο υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα εφαρμόζει τις ισχύουσες κυρώσεις και στηρίζει τις προσπάθειες καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

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Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναφορά του υπουργείου στις ενέργειες των ελληνικών αρχών: «Στο πλαίσιο αυτό, αξιολογούνται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες και λαμβάνονται τα ενδεδειγμένα μέτρα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και το εφαρμοστέο εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο».

Στο μικροσκόπιο των ΗΠΑ και ελληνική τράπεζα

Η υπόθεση έχει και τραπεζική διάσταση. Σύμφωνα με το Reuters, η αμερικανική υπηρεσία καταπολέμησης χρηματοοικονομικών εγκλημάτων FinCEN έχει προχωρήσει στην έκδοση διοικητικής κλήσης για την παροχή πληροφοριών, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανές σχέσεις ελληνικής τράπεζας με το Ιράν και συνδεόμενα με αυτό δίκτυα. Οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει την επωνυμία της τράπεζας. Παράλληλα, έχουν ζητηθεί πληροφορίες από έξι ακόμη ευρωπαϊκές τράπεζες σχετικά με τις σχέσεις τους με ιρανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που υπόκεινται σε αμερικανικές κυρώσεις.

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