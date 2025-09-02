Υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, φτάνοντας στο 3,1% από 3,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Η αποκλιμάκωση αυτή οφείλεται κυρίως στην πτώση των τιμών της ενέργειας και στην επιβράδυνση της αύξησης των τιμών των τροφίμων.

Η Ελλάδα καταγράφει το έκτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, όπου ο γενικός δείκτης αυξήθηκε ελαφρώς στο 2,1% από 2% τον Ιούλιο.

Αναλυτικά, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα, ποτά και καπνό υποχώρησε στο 2,4% από 3,3%, ενώ στην Ευρωζώνη ήταν στο 3,2%.

Στην ενέργεια καταγράφηκε αρνητικός πληθωρισμός στο -1,9% από 0,7%, και στις υπηρεσίες υποχώρησε στο 4,9% από 5,2%, σημειώνοντας για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο του 2024 πτώση κάτω από το 5%.