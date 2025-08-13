Ακόμα ένα κρούσμα φοροδιαφυγής σε δημοφιλή τουριστικό προορισμό εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Στο στόχαστρο βρέθηκε γνωστό beach restaurant, σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης της Ρόδου, το οποίο διαπιστώθηκε ότι:

Δεν είχε διασυνδέσει το POS με την ταμειακή μηχανή.

το POS με την ταμειακή μηχανή. Δεν είχε εκδώσει 62 αποδείξεις, αξίας 3.800 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 900 ευρώ.

Στην πράξη, η επιχείρηση δεν είχε κόψει αποδείξεις για τη συντριπτική πλειονότητα των ομπρελών που χρησιμοποιούνταν εκείνη την ώρα, παρότι βρίσκεται σε σημείο με υψηλή επισκεψιμότητα και… καθόλου στο απυρόβλητο των ελεγκτικών αρχών.

Η ΑΑΔΕ επέβαλε πρόστιμο 10.500 ευρώ και λουκέτο 48 ωρών, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται και μέσα στην τουριστική σεζόν, ακόμη και στις πιο πολυσύχναστες επιχειρήσεις.