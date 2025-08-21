Η Betsson συνεχίζει να ξεχωρίζει στον χώρο του igaming. Μόνο φέτος έχει συγκεντρώσει πάνω από 30 βραβεία και πολλές υποψηφιότητες, ενώ τώρα έρχεται να προστεθεί μια ακόμη μεγάλη διάκριση: η Betsson είναι υποψήφια σε έξι κατηγορίες στα SBC Awards 2025, ενώ το Betsson Affiliates διεκδικούν δύο βραβεία στα Affiliate Leader Awards 2025.

SBC AWARDS 2025

Τα SBC Awards βραβεύουν τους κορυφαίους στη βιομηχανία του στοιχήματος και των παιχνιδιών, αναγνωρίζοντας την καινοτομία και την επιτυχία σε τομείς όπως οι πληρωμές, το μάρκετινγκ, οι πλατφόρμες και τα δεδομένα.

Η Betsson είναι υποψήφια για:

🏆 Casino Operator of the Year

🏆 Employer of the Year

🏆 Innovation in Casino & Gaming Entertainment (Operator)

🏆 Marketing Campaign of the Year (Operator)

🏆 Operator of the Year – Large Organisation

🏆 Sportsbook Operator of the Year

📍 Η φετινή τελετή θα γίνει στη Λισαβόνα στις 18 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο του SBC Summit (16–18 Σεπτεμβρίου).

Η αξιολόγηση γίνεται από μια επιτροπή ειδικών του κλάδου, που αναδεικνύει τις πιο καινοτόμες συμμετοχές. Από την πλευρά της Betsson συμμετέχουν στη διαδικασία της ψηφοφορίας οι:

▪️ Stefano Tino – Managing Director Italy

▪️ Shakyra Jonsson – Head of Affiliate Operations

▪️ Jan Chircop – Head of Gaming Projects

Οι παραπάνω δεν θα αξιολογήσουν κατηγορίες όπου η Betsson είναι υποψήφια.

AFFILIATE LEADER AWARDS 2025

Τα Affiliate Leader Awards αναδεικνύουν τους πρωτοπόρους του iGaming, δίνοντας έμφαση σε ξεχωριστές ιδέες και καινοτομίες, ενώ παράλληλα φέρνουν κοντά περισσότερους από 600 επαγγελματίες του χώρου.

Το Betsson Affiliates είναι υποψήφιο για:

🏆 Affiliate Programme of the Year

🏆 Best Affiliate Programme

Αξίζει να σημειωθεί πως φέτος έχουν ήδη κερδίσει το βραβείο Best Affiliate Programme τόσο στα EGR Marketing & Innovation Awards όσο και στα SBC Awards Europe.

📍 Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 17 Σεπτεμβρίου 2025 στη Λισαβόνα, τη δεύτερη μέρα του SBC Summit.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ